Mi Turno Bandec, solicitud de venta de divisas a actores económicos

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) informó en sus sitios oficiales este 9 de diciembre de 2026, la disposición para actores económicos de la plataforma Mi Turno Bandec. Mediante este canal, los representantes de las micro, medianas y pequeñas empresa (Mipymes) no estatales y las cooperativas no agropecuarias (CNA) solicitarán turnos para la compra de divisas.

Tales operaciones se realizarán de acuerdo a la implementación del mercado cambiario oficial, en correspondencia a lo dispuesto en las Resoluciones número 127 y 128 del año 2025, emitidas por el Banco Central de Cuba (BCC).

¿Cómo se calcula la venta de divisa a estos segmentos de clientes?

Las ventas de divisas se efectuarán una sola vez al mes, por un importe máximo a partir del promedio de los ingresos en la cuenta bancaria fiscal de los últimos tres meses, multiplicado por el cincuenta porciento y dividido entre la tasa de cambio vigente en el día que se ejecute la operación.

¿Qué tasa de cambio se aplica?

Esta tasa de cambio se aplica en relación a la vigente para el segmento III, informado a finales del año 2025 por la entidad financiera rectora cubana; incorporando los márgenes comerciales autorizados, en correspondencia a lo dispuesto en la Resolución 128, Reglamento del Mercado Cambiario y la Circular número 3 de 2025 del vicepresidente del BCC.

¿Cómo se efectúa la compra de divisas?

Todas las operaciones se ejecutarán de forma bancarizada, el pago en pesos cubanos se debitará desde la cuenta bancaria fiscal y los montos de moneda extranjera adquiridos serán depositados en la cuenta de divisas del actor económico no estatal.

¿Cómo acceder a la solicitud de turnos?

Los representantes de Mipymes y CNA deben ingresar al sitio web https://miturno.bandec.cu; desde un dispositivo electrónico con acceso a la navegación nacional o internet.

Una vez en este sitio, debe acceder con el usuario (correo electrónico) y contraseña generada por el cliente para autenticarse en el Kiosco Bandec; de no ser usuario del Kiosco, la plataforma Mi Turno Bandec le permite registrarse.

Sugerirles a los usuarios el registro en el Kiosco Bandec, este canal de pago electrónico ofrece múltiples operaciones para operar las cuentas bancarias, siendo eficaz para efectuar las transacciones de la empresa desde una computadora o tablet, tal como el teléfono celular.

¿Cualquier usuario del Kiosco puede acceder a Mi turno Bandec?

Sí, pero solo los actores económicos no estatales, mipymes y cooperativas no agropecuarias podrás operar a través de este sitio; cada solicitud es validada, el banco al recibir el turno realizará las verificaciones correspondientes de la identidad del cliente y de las cuentas asociadas, conforma a los requisitos de la diligencia, control, y trazabilidad establecidos en la norma vigente.

¿Necesita más información o tiene dudas sobre cómo utilizar Mi Turno Bandec?

Para recibir asesoramiento puede comunicar a través de los teléfonos 7 867 1996 – 8 020 1996 – 7 866 4108 – 7 862 7686; así como, en el propio sitio de Mi Turno Bandec, puede encontrar otros canales de intercambio para esclarecer dudas y otros detalles de interés.

