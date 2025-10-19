Papa León XIV pide por la paz en zonas de conflicto en el mundo

Compartir en

El papa León XIV, durante la misa de canonización de siete nuevos santos, entre ellos los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, llamó este domingo a lograr un alto al fuego en las zonas en conflicto en el mundo, como Myanmar y Tierra Santa.

Al final de la misa que presidió en la Plaza de San Pedro, en Roma, Italia, y ante más de 55.000 personas reunidas, el pontífice señaló que ha recibido noticias “dolorosas” de Myanmar “y se refieren a los continuos enfrentamientos y bombardeos aéreos, golpeando infraestructura civil”.

“Estoy muy cerca de aquellos que sufren a causa de la violencia e inseguridad (…) hago un llamado para que se llegue a un alto al fuego inmediato y eficaz” en Myanmar. “Que los instrumentos de la guerra cedan el paso a aquellos de la paz mediante un camino constructivo”, externó el jefe de la Iglesia católica.

“Confiemos en la intercesión de la Virgen María y los nuevos santos en nuestra continua oración por Tierra Santa, en Ucrania y en otros lugares en guerra. Y que haya para los gobernantes sabiduría y justicia para alcanzar esa paz que todos deseamos”, manifestó León XIV.

Este domingo, el pontífice canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles (Venezuela); Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin (Türkiye); el laico Peter To Rot, de Papúa Nueva Guinea; las religiosas italianas Vincenza Maria Poloni y María Troncatti; y el laico italiano Bartolo Longo.

