Papa León XIV lamentó actual tragedia en Líbano por ataques de Israel

Durante la audiencia general de este miércoles, efectuada a las 10:00 hora local, el sumo pontífice expresó ante miles de personas, reunidas en la Plaza de San Pedro, su pesar por el hecho de que esa nación del Medio Oriente “actualmente, vive una vez más la tragedia de la guerra”, como consecuencia de la nueva ofensiva de Tel Aviv.

“Estoy cerca de todo el pueblo libanés en este momento de profunda prueba”, dijo el Santo Padre, quien se refirió en particular a que en esta jornada se celebra en la localidad libanesa de Qlayaa, el funeral del padre Pierre El Raii, párroco maronita de una aldea cristiana del sur de ese país, víctima de un ataque israelí.

El Obispo de Roma refirió que el religioso libanés “permaneció cerca de su pueblo”, pues “en cuanto supo que algunos feligreses habían resultado heridos por un bombardeo, acudió sin dudarlo a ayudarlos”, lo que le costó la vida.

El líder de la Iglesia católica pidió a los fieles en todo el mundo que “sigamos orando por la paz en Irán y en todo Medio Oriente, especialmente por las numerosas víctimas civiles, entre ellas tantos niños inocentes”, y que “nuestras oraciones sean un consuelo para quienes sufren y una semilla de esperanza para el futuro”.

En las últimas horas, al menos 21 personas murieron y otras 26 resultaron heridas como consecuencia de una nueva jornada de ataques aéreos de Israel, con bombardeos contra las localidades sureñas libanesas de Hanawiya, Shahabiya, Qana y Al-Housh, en el distrito de Tiro, así como contra Tibnin, en el distrito de Bint Jbeil.

Otros ataques alcanzaron las localidades de Sharqiya, Kfar Tebnit, Jebchit y Arab Salim, además de la ciudad de Nabatieh, también en el sur de ese país, así como la localidad de Zlaya, en el distrito de la Bekaa, y el barrio de Laylaki, en los suburbios de la capital, Beirut.

Los bombardeos contra el Líbano por parte de fuerzas sionistas iniciaron poco después del comienzo, el pasado 28 de febrero, de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

De acuerdo con autoridades libanesas, la ofensiva israelí contra esa nación árabe causó ya alrededor de 600 muertos, unos mil 500 heridos, además de unos 800 mil desplazados.

El primer día de marzo, a solo 24 horas del comienzo de los bombardeos de Washington y Tel Aviv contra varias ciudades de Irán, el papa León XIV consideró durante el rezo dominical del Ángelus que, tras esos hechos, se enfrenta una “tragedia de enormes proporciones”, con riesgo de un “abismo irreparable”.

El domingo último el pontífice reiteró su preocupación por una extensión del actual conflicto en Medio Oriente y lamentó que “siguen llegando noticias profundamente desoladoras” desde esa región del planeta.

“Además de los episodios de violencia y devastación, y del clima generalizado de odio y miedo, existe el temor de que el conflicto se extienda y que otros países de la región, incluido el querido Líbano, vuelvan a hundirse en la inestabilidad”, expresó entonces en su alerta sobre una crisis que es ya una realidad.