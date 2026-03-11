Recibe Díaz-Canel a delegación de la Asamblea Internacional de los Pueblos

Compartir en

“Sabemos lo que significa visitar Cuba en estos tiempos”, expresó en la tarde de este martes el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a miembros de la delegación de la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), quienes desde el pasado domingo desarrollan en la Isla un programa motivado por la cooperación y la solidaridad.

Desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Jefe de Estado afirmó a los amigos visitantes -quienes ya habían estado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en el Centro Fidel Castro, en el Centro Martin Luther King, y en otros lugares y encuentros-, que a ellos, y a la Mayor de las Antillas, les inspira el objetivo común de la lucha anticapitalista y anticolonial.

Lo anterior tiene como propósito -dijo el dignatario- enfrentar con acciones articuladas la guerra ideológica, cultural y mediática del gobierno de los Estados Unidos, la cual es expresión de su afán hegemónico y se hace explícita con el uso de “la fuerza para aplastar el multilateralismo, para aplastar los derechos de los pueblos”.

A Joao Pedro Stedile -de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil-, a Brian Becker y a Manolo de los Santos -del Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL) de Estados Unidos-, y a otros hermanos de África, Europa y América Latina, Díaz-Canel Bermúdez afirmó: “No esperábamos menos de ustedes como representantes de la Asamblea Internacional de los Pueblos”.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba comentó a sus interlocutores: “Nos sentimos muy motivados y entusiasmados, y también apoyados por la presencia de ustedes aquí”.

Por su parte, Joao Pedro Stedile enfatizó al dignatario: “Aquí estamos, en familia, estamos muy contentos de estar aquí; le agradecemos la generosidad de recibirnos; sabemos de las múltiples responsabilidades que tienes en este momento de la historia de Cuba; y estamos aquí para darte un abrazo”.

El amigo también recalcó: “Estaremos con ustedes para lo que sea, aunque estamos muy distantes geográficamente”, y habló de proyectos que se emprenden para materializar la ayuda.

Como parte de la jornada de este martes en la tarde, tuvo lugar -en el mismo recinto donde se produjo el encuentro de hermandad- la firma de un Acuerdo de Intercambio y Cooperación entre el Partido Comunista de Cuba y el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) de Brasil. Suscribieron el documento que consolida las relaciones mutuas, Emilio Lozada, por la parte cubana, y Joao Pedro Stedile, por Brasil.

