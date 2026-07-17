Palacio Ferrer de Cienfuegos: diversas opciones en el Verano con mi gente

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Con variadas opciones, el Museo de las Artes, Palacio Ferrer, de Cienfuegos, se inserta en el programa de la etapa estival que, bajo la denominación de “Verano con mi gente”, tiene lugar por estos días.

La exposición transitoria “Juega y aprende” dejó inaugurada la etapa estival, según explicó al Periódico 5 de Septiembre Magdalena Chávez Sosa, directora de la institución cultural, quien la calificó como una muestra lúdica, didáctica, para ser disfrutada por los niños, pero también por los adultos.

Sobresalen en la programación, las peñas concebidas para el actual mes los martes, miércoles y jueves, dedicadas a la música fundamentalmente, en la que se combinan la apreciación de manifestaciones como la música coral y el toque de los instrumentos; además de un curso de modelaje (sólo el mes de julio) que imparte la reconocida diseñadora Lourdes Trigo.

Entre las modalidades del Museo están las exposiciones transitorias, dentro de lo permanente; además de actividades comunitarias, de conjunto con la Casa de la Cultura Benjamín Duarte. “Nosotros nos unimos con la Casa de la Cultura y acudimos a otras instituciones y comunidades en situación de vulnerabilidad y allí presentamos parte de nuestro trabajo. Muy especiales son los encuentros mensuales en la Casa de abuelos de la barriada de Reina”, precisó Chávez Sosa.

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