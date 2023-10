Paint It, White

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 4 segundos

El Clásico más rockero posible terminó con victoria del Real Madrid (1-2) sobre su más acérrimo rival. En el encuentro perteneciente a la jornada 11 de la liga española, el doblete en la segunda mitad de Jude Bellingham anuló el tanto inaugural de İlkay Gündoğan, y le dio a los ‘merengues’ la victoria 103 en 254 partidos oficiales ante el F.C. Barcelona.

Mick Jagger y Ronnie Wood, de los Rolling Stones, presenciaron en el palco del Estadio Olímpico de Montjuic, como la camiseta especial (con el logo de la agrupación en el centro) del conjunto catalán para este partido no será recordada con agrado por el aficionado de ese equipo. Algunos hasta quizás la desechen. Cometerían un gran error, pues en unas décadas quizá sea material de subasta en Sotheby’s.

Este clásico dejó muchos puntos interesantes sobre los que debatir, entre los cuales destacan el mal momento por el que atraviesa la relación entre los dos gigantes del fútbol español. En ese mismo palco donde estaban Jagger y Wood, resaltó la ausencia de Florentino Pérez, quien en un principio se planteó ir a la Ciudad Condal, aunque finalmente desechó esa opción cuando Miquel Camps, Portavoz Adjunto de la Junta Directiva del F.C. Barcelona, dijo unas polémicas declaraciones sobre Vinicius.

También volvió a evidenciar que este Madrid es un equipo absolutamente Bellinghamdependiente. “Cómo no serlo, si él es el mejor futbolista del planeta”, diría un aficionado madridista. Y es verdad que tiene razón. El mundo se rinde a los pies de Jude.

Con esta derrota, el Barça queda tercero, a la espera de lo que haga el Atlético (están a dos puntos, con dos partidos menos). Por su parte el plantel blanco mantiene el liderato. El segundo puesto lo ocupa ¡el Girona! El otro equipo de Cataluña está firmando una temporada fantástica. Con casi un tercio de liga disputado, su sueño europeo continúa.

El partido

La primera mitad del match tuvo como principal característica el dominio e intensidad del Barça sobre el encuentro. Los culés durante todos los 45 minutos iniciales impusieron su juego, y dominaron todas las zonas de la cancha, especialmente en el centro del campo. Toni Kroos, Federico Valverde (¿jugó la primera mitad?), Aurélien Tchouaméni y Bellingham fueron anulados por Gavi y compañía.

Muy poco tardó el Barça en abrir el marcador. Corría el minuto seis cuando un un grave error de la defensa del Real Madrid propició el 1-0. Tchouaméni no logró interceptar una pared entre Gündoğan y Ferrán Torres, y terminó prolongándola hacia su área. El ex del City no se rindió y fue a recuperar el balón. Lo consiguió, aprovechando la relajación defensiva de Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger y David Alaba, quienes quedaron retratados en la acción (sobre todo Alaba). Ante la salida de Kepa, definió con gran clase.

La otra gran ocasión del primer tiempo también fue catalana. Fermín López disparó a la cepa del poste, tras Gavi quitarle el balón a un Kroos demasiado relajado. El Barça siguió generando sensación de peligro, pero siempre les faltó el último pase.

Lo más cerca que estuvo el Madrid en esta etapa de inquietar la portería de Marc André ter Stegen fue un lejano disparo de Rüdiger , el cual se marchó desviado.

Los 45’ de la verdad arrancaron con un intercambio de golpes. Una escapada de Rodrygo terminó con el delantero brasileño soltando un potente disparo dentro el área que se marchó alto.

Pocos minutos después, el Barça avisaba por partida doble. Un centro buenísimo de Fermín lo cabeceó al poste Iñigo Martínez. El rechace le cayó a Ronald Araújo, quien remató a puerta, pero su disparo lo detuvo el guardameta merengue, Kepa Arrizabalaga.

Al 52’, Ancelotti enmendaba uno de los grandes errores que cometió en la alineación inicial. Ferland Mendy fue sustituido por Eduardo Camavinga en el lateral izquierdo. El joven internacional francés tiene que jugar sí o sí en este equipo. La decisión de sentarlo le traerá muchísimas críticas a Carletto.

El match continuó con cada equipo intentando jugar de una forma diferente: El Barça combinando, y con la idea de entrar con balón controlado al área (nuevamente fallaron el último pase); el Madrid con disparos desde afuera de esta. Luego de que Tchouameni exigiera una gran intervención de ter Stegen, apareció el de siempre para el equipo blanco: Jude Bellingham.

Un derechazo desde su casa le permitió al inglés empatar el partido en el 68’. Es el séptimo jugador de ese país en disputar un clásico y el sexto en anotar. ¿Qué decir de Jude? No es que sea de lejos el mejor jugador del Madrid; sino que en lo que va de temporada es, sin discusión, el mejor futbolista del mundo. Esta sección pronto dedicará un artículo a analizar su figura.

Con el empate el partido se abrió. Los cambios (especialmente Luka Modrić y Camavinga), junto al subidón anímico del gol hicieron que el Madrid fuera más protagonista; pero el Barcelona no se escondió. El constante ida y vuelta propició un partido muy bonito de ver, el cual hizo las delicias de todos los amantes del fútbol. Era el mejor clásico en años.

Cuando parecía que todo terminaría en tablas, apareció el ‘5’ blanco nuevamente. La peor “asistencia” en la carrera de Modrić terminó con Jude anotando el 1-2 definitivo entre las piernas de ter Stegen. Todos los culés enmudecieron. Hey Jude pintó de blanco ‘El Clásico de los Rolling Stones’.

