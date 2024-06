Otro reto para la higiene comunal en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 47 segundos

Otra vez la situación epidemiológica de la provincia reta a la higiene y saneamiento ambientales, factores que pueden acelerar —o enlentecer — la trasmisión en este caso del virus del oropouche, tal y como ocurre con otras enfermedades como el dengue, por citar un ejemplo.

La reciente detección de esta enfermedad en Cienfuegos —específicamente en los municipios de Abreus, Rodas y el Área de Salud No. 8 de la capital provincial—señala la urgencia de revisar, con preocupación y ocupación, la presencia de salideros, aguas albañales, derrames de basura, y otros tantos fenómenos que han estado en la mira de este periódico en los últimos años.

Esta comentarista —y otros tantos colegas— no hemos cejado en el empeño de reflejar en estas páginas los múltiples focos rojos en detrimento de la limpieza, y por ende de la belleza de una urbe tradicionalmente reconocida por su pulcritud.

Pero en este caso no se trata solo de la apariencia citadina —que no es un asunto menor— sino de la salud de los perlasureños, en riesgo si, ante el alza de casos febriles, no acometemos una ofensiva real contra el cúmulos de agua, basura por doquier y, sobre todo, contra la indisciplina social.

Esta última, una epidemia peor que cualquier virus, causada por agentes patógenos como la indolencia, aún no erradicada de nuestro comportamiento cívico ya sea por falta de conciencia, o de esas multas proveedoras del escarmiento monetario que al bolsillo tanto duelen.

Ahora mismo en el tenso escenario económico que vive la provincia, y el país, resultaría fácil concluir que nada puede hacerse, ante la falta del combustible necesario para mover retroexcavadoras hacia las popularmente conocidas como “improntas” (acciones masivas de limpieza urbana los fines de semana), o para abastecer los equipos de fumigación, por ejemplo.

Sin embargo, y siempre bajo la premisa de que las enfermedades no son solamente un problema de la salud pública, varias soluciones quedan sobre la mesa: la convocatoria por las organizaciones de masas para el saneamiento en las comunidades, por ejemplo, aparece entre las más efectivas.

Basta apreciar el enyerbamiento excesivo alrededor de edificios multifamiliares y viviendas para comprender la necesidad de eliminar el hábitat del mosquito, vector tan común en esta época del año y en tiempos de crisis energética.

De igual manera, la desobstrucción de drenajes en plena primavera, la solución de salideros y limpieza de fosas, sobrevienen iniciativas claves y no solo dependen del Acueducto, sino también del ciudadano común, responsable muchas veces de la rotura de tuberías y hasta de calles, en una acción con consecuencias nefastas para la ciudad, al surgir así las oquedades y otros lastres presentes en la vía pública.

Si bien la higiene de Cienfuegos no debe esperar al alza de enfermedades para corregir sus casi crónicas fallas, el momento actual exige de trabajo arduo para eliminar microvertederos espontáneos, enyerbamiento y otros fenómenos que no por comunes o recurrentes dejan de resultar nocivos, muy nocivos en términos sanitarios para cualquier entorno.

