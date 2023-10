Otorgan el Premio Nobel de Química a los responsables del “descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos”

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 5 segundos

La Academia de Ciencias Sueca concedió este miércoles el Premio Nobel de Química a los investigadores Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus y Alexéi I. Ekimov por el “descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos”.

Desde la Academia detallaron que los puntos cuánticos son “nanopartículas tan diminutas que su tamaño determina sus características”. “Estos componentes más pequeños de la nanotecnología ahora esparcen su luz desde televisores y lámparas LED, y también pueden guiar a los cirujanos cuando eliminan tejido tumoral, entre muchas otras cosas”, reza el comunicado oficial.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023