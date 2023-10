Delfines muertos, barcos encallados y escasez: la dramática sequía histórica que azota la Amazonía

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 40 segundos

El delfín rosado es para los indígenas de la Amazonía un animal sagrado, guardián del mundo marino. Por eso, el hallazgo de los cadáveres de 120 delfines –rosados y tucuxis– flotando en el lago Tefé, en el interior del estado Amazonas (noroeste de Brasil), supuso un durísimo golpe para las comunidades.

Aunque todavía se analiza la causa de la tragedia, lo que sí saben los investigadores es que hubo una bajada de nivel del agua y que esta traspasó los 39 º C en lago Tefé, más de 10 grados por encima de la media para esta época del año.

Pero los especialistas creen que tiene que haber algo más, como la posibilidad de la presencia de alguna toxina en el curso de agua, e intentan encontrar respuestas a preguntas que se les escapan. Por ejemplo, ¿por qué los delfines no pudieron escapar hacia otras zonas menos calientes?

La situación se vuelve más dramática si se miran las cifras. En la región quedan 900 delfines rosados –una de las pocas especies de delfines de agua dulce que quedan en el mundo–, y unos 500 tucuxis.

Ambos animales, que forman parte de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se reproducen muy lentamente. Así que, si el problema persiste, se podría llegar a un punto de no retorno.

🇧🇷☀️🐬💀 — Devido à forte seca que afeta a Amazônia, mais de 130 botos cor de rosa e tucuxis (outro tipo de boto de água doce) foram encontrados mortos no Lago Tefé, próximo ao município de Tefé, a pouco mais de 500 quilômetros de Manaus, o capital do estado do Amazonas.

💥 Em… pic.twitter.com/YVxcQsoabN

— OnePaul (@OnePaul87) October 2, 2023