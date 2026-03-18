Orquesta de Guitarras Ensemble celebrará su aniversario 21 en el “Terry”

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La sala principal del Teatro Tomás Terry acogerá este viernes, a las 3:00 p.m., un concierto único con motivo del aniversario 21 de la Orquesta de Guitarras Ensemble.

Según informó a 5 de Septiembre Ariadna Cuéllar Pérez, guitarrista concertista e integrante de Ensemble, la función reunirá a destacados intérpretes y propuestas escénicas que prometen una jornada de música y danza para para todos los públicos.

Entre los invitados figuran el Dúo Concuerda, la compañía de danza Lembranza y el colectivo rumbero Obban Goché. Asimismo, participarán las jóvenes intérpretes Rocío Toledo, María Karla Cuesta y Gabriela Martínez, quienes junto a Ariadna Cuéllar rendirán homenaje al maestro Leo Brouwer.

El programa del evento incluye piezas del repertorio internacional, entre las que se encuentra Las bodas de Luis Alonso, de Gerónimo Jiménez, y el Vals de las flores, de Chaikovski.

El Dúo Concuerda, integrado por Ariadna Cuéllar y Aneisis Gastón, interpretará obras de Manuel de Falla y Antonio Laura. Les acompañará el cuatrista Luis Ángel Morgado.

El cierre del concierto reunirá creaciones de compositores cubanos como Eduardo Martín y la cienfueguera Arelis Espinosa Pérez.

Desde su creación en 2005, el trabajo de la Orquesta de Guitarras Ensemble se ha caracterizado por la adaptación de repertorios diversos al formato de guitarras, desde la música académica hasta expresiones de raíz popular con un enfoque que integra rigor técnico y proyección escénica.

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