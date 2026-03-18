Defiende Cuba su independencia y soberanía ante amenazas

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Autoridades de Cuba ratificaron la voluntad del pueblo de defender la independencia y la soberanía de la Patria, ante la actitud hostil del Gobierno de Estados Unidos.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, denunció en X las frecuentes amenazas de la Casa Blanca de destruir el orden constitucional y tomar el control del país.

Recordó el bloqueo económico, comercial y financiero que ejerce Estados Unidos contra la mayor de las Antillas hace más de seis décadas, recrudecido en los últimos años, así como las acciones para paralizar el suministro de combustible, lo cual calificó como un castigo colectivo que se aplica a los cubanos.

Sin embargo, subrayó, ello “no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad”.

Toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la Patria, aseguró el jefe de la diplomacia de la isla.

Este domingo, Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, también reiteró la decisión de preservar la soberanía nacional.

Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, sostuvo en un mensaje en X.

Asimismo, el jefe de Estado condenó los planes de Washington para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y de la economía, la cual, afirmó, ese gobierno ha agredido y pretendido aislar hace más de 60 años.

#EEUU amenaza a #Cuba con destruir el orden constitucional y tomar el control del país. El castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético. Toda agresión del imperialismo… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 18, 2026

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