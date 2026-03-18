Clasificatorio de boxeo: Cienfuegos, tres de cinco

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Los representantes de Cuba consiguieron cinco cetros en el torneo clasificatorio que otorgó plazas hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Y tres de esas coronas correspondieron a púgiles cienfuegueros, que firmaron actuación perfecta en ese certamen.

En una jornada final donde sorprendieron las derrotas de Fernando Arzola, vicetitular mundial hace tres años, y Julio César La Cruz, par de veces monarca olímpico, los boxeadores de la Perla del Sur Erislandy Álvarez, Saidel Horta y Keylor García cumplieron con su cometido y decidieron el primer lugar de Cuba en la tabla general por países.

Saidel fue el primero en ceñirse la corona, cuando venció en los 60 kilogramos sin tirar un golpe, debido a la no presentación del colombiano Yulimar González. Por su parte, Erislandy ratificó su condición de favorito al despachar 5-0 al nicaragüense Andy Javier Caballero en los 65, mientras Keylor tuvo que emplearse a fondo para vencer 3-2 al venezolano Diego Pereyra en los 80 kilos.

CUBA EN LA FINAL

55: Alejandro Claro (CUB) 5-0 a Miguel Mijangos (GUA)

60: Saidel Horta (CUB) N/P a Yulimar González (COL)

65: Erislandy Álvarez (CUB) 5-0 a Andy Javier Caballero (NCA)

70 kg: Yusnier Sorsano (CUB) 5-0 a Alexander Rangel (COL)

80 kg: Keylor García (CUB) 3-2 a Diego Pereyra (VEN)

90: Jhojan Caicedo (COL) RSC-2 Julio César La Cruz (CUB)

+90: Juan Patiño (COL) 4-1 a Fernando Arzola (CUB)

57: Omailyn Alcalá (VEN) RSC-2 a Magda Massó (CUB)

54: Yeni Arias (COL) 5-0 a Carysney García (CUB)

Por países, los cubanos lideraron con cosecha de 5-4-1, seguidos por Colombia (4-3-2), México (4-0-6), Venezuela (1-5-4), Guatemala (0-1-4), Nicaragua (0-1-2), Barbados (0-0-3), Panamá (0-0-3), Trinidad y Tobago (0-0-1), El Salvador (0-0-1) y Haití (0-0-1).

Aunque no todos los pronósticos se cumplieron, los nuestros sí consiguieron el objetivo de alcanzar los 13 cupos a la cita centrocaribeña.

Respecto a Erislandy Álvarez, se oficializó su rival para el próximo pleito profesional, en programa convocado para el 24 de abril por la Asociación Mundial de Boxeo.

La cita está pactada para Santiago de Chile, donde el monarca olímpico de París 2024, se las verá con el dominicano José Núñez (17-0-2) en busca de su séptimo éxito consecutivo como profesional y en defensa de la faja continental latinoamericana.

Alberto Puig de la Barca, presidente de la Federación Cubana de Boxeo, comentó que estos combates, todos a 10 asaltos, aportarán nuevas oportunidades de crecimiento al amparo de la promotora Agon Sports, con la que ya se diseñan próximas incursiones.

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