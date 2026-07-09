Opinan los cienfuegueros sobre afectaciones del criminal bloqueo del gobierno estadounidense

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El Bloqueo Energético, Comercial, Financiero y Económico impuesto a Cuba por el gobierno estadounidense y recrudecido cada día más tratando de asfixiarnos afecta la vida misma del pueblo, debido a la escasez de productos, pero NO nos rendimos y se continúa defendiendo nuestra Revolución y la Patria.

Modesto Gutiérrez en la ciudad de Cienfuegos opina que la política hostil de los Estados Unidos, con medidas macabras lo afectan, como a todos los cubanos, porque está presente mediante los productos deficitarios en los sectores del país.

“Sufrimos el déficit de productos en los sectores, precisa, como en la Educación y la Salud. Nuestro país hace un esfuerzo grandioso en los hospitales, centros asistenciales, los policlínicos porque muchos medicamentos, que necesitan los pacientes vienen del área capitalista.

“Por supuesto, existe el intercambio comercial en el mundo entero, Cuba con el derecho que tiene como todo país de adquirir esos productos, y nosotros estamos incluidos en una lista macabra, que ellos planificaron para afectar la adquisición de esos medicamentos que tanto necesitamos”.

Lourdes Roldan residente aquí en La Perla del Sur recalca que sufre mucho dichas afectaciones del bloqueo, igual que las restantes personas, y se refiere asimismo al déficit de medicamentos.

“Nos referimos a medicamentos importantes para enfermedades muy fuertes en pacientes, destaca, y tenemos que recurrir a otros países más lejanos para poder conseguirlos.

“A mí me afecta en todos los sentidos porque pasarse prácticamente un día entero sin corriente en la casa, lo poquito que tenemos en el refrigerador se nos echa a perder. La misma situación del transporte, me afecta grandemente. Vivo en un barrio alejado del centro de la ciudad y tengo que pagar muy caro el transporte”.

“Realmente es muy fuerte esta situación del bloqueo. Muy fuerte”.

Una estudiante universitaria cienfueguera, Maurin Suit se refiere a las afectaciones sociales para recibir insumos, además de los apagones que provoca la falta de combustible, entre otras causas.

“Viéndolo desde el punto de vista económico, expresa, implica grandes afectaciones a nivel de país.

“Cómo una potencia grande puede inmiscuirse en asuntos de otro país, que es soberano, y eso lo veo como una gran ofensa porque nosotros nos podemos dirigir. Los jóvenes se ven muy afectados a la hora de los estudios, el tiempo de la recreación, de la vida social y de manera general”.

Daylen Herrera, joven de nuestra Cuba Bella siente las afectaciones desde aquella matriz energética hasta el conducto de agua necesaria en los barrios, además de las múltiples tareas que debe cumplir en la vida cotidiana de esta compleja situación.

“Sin combustible no podemos tener beneficios de muchas cosas que nos harían falta ahora mismo, comenta, principalmente nos está golpeando el tema energético.

“Hablando de aquel joven, que tiene que levantarse de madrugada para coger una guagua. Dígase de la Refinería o de la Termoeléctrica para ir día a día a trabajar, y entonces llegar después a nuestras casas y no tener ni corriente. Eso es un bloqueo. Eso para nosotros es un bloqueo que nos afecta constantemente”.

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