Olfides Sáez ante nueva etapa

Ya había anunciado su retiro del deporte activo en entrevista que me concediera en el mes de abril del pasado año. Pero tras la última alzada, debía conversar con Olfides Sáez Vera, sin dudas el más destacado pesista cienfueguero de la historia, y el de mejores resultados para Cuba en los últimos años.



¿Ya “aclimatado” al “nuevo” Olfides?

Para nada. Aunque de verdad la decisión estaba tomada y añoraba estar a tiempo completo con la familia, es bien difícil asimilar el cambio. Fueron muchos años protagonizando la misma rutina a diario, lejos de casa, concentrado en entrenamientos y competencias.

¿Quieres decir que extrañas la plataforma

Claro que extraño todo eso a lo que he dedicado prácticamente mi vida. Pero te repito, estaba decidido el adiós y aquí estoy, comenzando una nueva etapa. Me quedó el sinsabor de no poder retirarme luego del Campeonato Mundial, como deseaba. Por razones de presupuesto y aseguramiento solo asistieron dos atletas. Pero pude competir en otro evento de cierto nivel y creo que me despedí decorosamente.

Te refieres a la Copa del Lejano Oriente celebrada en la ciudad rusa de Yuzhno-Sajalinsk. Allí te llevaste todo el oro en los 89 kilogramos. ¿Qué sentiste tras ese último intento? ¿Presión por estar consciente de que se trataba del fin de tu carrera?

No voy a negarte que resultó un momento difícil y muy emocionante. Pero el apoyo de mis compañeros, los técnicos y hasta del mismo público presente en la instalación, permitieron que saliera airoso. Allí había cientos de personas que de seguro ni me conocían, pero de alguna manera todos sabían que me despedía tras esa levantada, y se unieron para alentarme. Creo que fueron unos minutos mágicos, y cuando me quité los botines en señal del retiro, hubo lágrimas, aplausos, gritos. Difícilmente pueda olvidar ese día.

Mejor exponente cubano durante años, capitán de la selección nacional masculina, medallista en diversos certámenes, monarca del mundo, participación olímpica… ¿Satisfecho?

Puedo decir que sí. Siempre quedaron metas y sueños por cumplir, pero me satisface saber que di lo mejor cada día y me esforcé al máximo por conseguir los mejores resultados, que a la postre eran alegrías para mi pueblo. Como siempre he dicho, nada hubiera sido posible sin la ayuda de mis compañeros de equipo, el cuerpo de entrenadores, sobre todo Félix Machín Gallo, con quien llegaron los más grandes lauros, y sobre todo de mi familia, soporte fundamental de mi carrera. En resumen, agradezco a todos los que, de una forma u otra, hicieron lo suyo para acompañarme en esta hermosa aventura que hoy terminó, y ahí estás tú incluido, por supuesto.

¿Cómo visualizas al Olfides entrenador?

Opino que a partir de ahora comienza una etapa más larga y compleja en la carrera de Olfides. Deseo llevar mis experiencias a las nuevas generaciones, y creo poder aportar para que las pesas cienfuegueras se mantengan en ascenso. Me veo como un entrenador normal, que sepa consolidar las mejores relaciones con los atletas, pero sin descuidar disciplina y exigencia, elementos clave para lograr cualquier propósito.

No puedo perder la oportunidad de preguntarte: ¿qué opinas de Marifélix Sarría, indiscutiblemente una de las pesistas más talentosas del planeta en este momento?

Sencillamente Marifélix es una ‘fuera de serie’, y lo acaba de ratificar en el Campeonato Mundial de mayores, exigente certamen donde quedó a las puertas de las medallas, luchando de tú a tú con las mejores exponentes de su división en el mundo y superando sus marcas personales. Ella es un claro ejemplo del futuro de las pesas cubanas, y por su entrega y convicción pudiera regalarnos un alegrón en Los Ángeles 2028. Si me preguntaran por posibilidades de medallas en la próxima cita olímpica, sin dudas diría: Marifélix Sarría.

