Nueva hornada de reserva de cuadros egresa de la Facultad del Partido en Cienfuegos

Este 24 de diciembre tuvo lugar una nueva graduación de la Facultad del Partido Comunista de Cuba (PCC) Alejandro Nápoles León, en Cienfuegos. Un total de 53 alumnos egresaron del curso de reserva de cuadros del PCC y otras organizaciones políticas y de masas como la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Raúl González Puente resultó galardonado como el mejor graduado de esta promoción. En nombre de sus compañeros, aprovechó la ocasión para agradecer a los profesores por su dedicación, pasión y compromiso con la enseñanza.

Además, calificó de enriquecedora la experiencia vivida en la Facultad del PCC, en cuyas aulas se establecieron relaciones y dinámicas especiales, en tanto se creó un clima agradable donde primó el trabajo en equipo.

González Puente dio gracias también a las direcciones de las organizaciones políticas y de masas por compartir con ellos conocimientos y experiencias y por confiar en ellos para formar parte de sus estructuras profesionales. “Cada intercambio ha sido una oportunidad para aprender y crecer, no solo en el ámbito académico, sino también en la comprensión del contexto histórico actual”, expresó y ratificó, en calidad de cuadro político, su compromiso con la defensa de la Revolución y la construcción del socialismo.

Al concluir la ceremonia, Armando Carranza Valladares, primer secretario del PCC en la provincia, pronunció palabras de elogio a los egresados y los felicitó por haber culminado con éxito sus estudios, que cursaron en medio de condiciones muy difíciles.

