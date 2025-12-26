viernes, diciembre 26, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

El general Dioniso Gil mira hacia la bahía con sus pupilas de bronce. / Fotos y collages: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
El general Dioniso Gil mira hacia la bahía con sus pupilas de bronce. / Fotos y collages: Delvis Toledo de la Cruz / 5 de Septiembre
Historia Principales 

Nonín, en el olvido y sin alfanje (+Fotos)

Delvis Toledo De la Cruz 0 comentarios , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 10 segundos

Este mes se cumplen 126 años de la escaramuza donde perdió la vida el general dominicano Juan Dionisio Gil (1854-1899), a manos de la policía durante una reyerta desafortunada en la intersección de las calles Gacel y Hernán Cortés. Justamente allí, se erige un “homenaje de gratitud” al valeroso combatiente de la causa libertaria cubana, conocido por todos como el Panteón de Gil, que recuerda a su vez la excesiva violencia policial que imperaba acá, a pocos años de culminada la guerra, en los años de intervención norteamericana en Cuba.

 

Fue el primer dominicano que tuvo el honor de contar con una estatua en el extranjero y en Cienfuegos.
Fue el primer dominicano que tuvo el honor de contar con una estatua en el extranjero y en Cienfuegos.

Dicen que se vieron colgadas de las casas emblemas de color negro en señal de duelo y profundo respeto. Luego fue ese mismo respetable pueblo quien aunó esfuerzos para levantar el pedestal y la escultura en bronce de Nonín (como también cariñosamente lo conocían), gracias al trabajo del artista José Villalta de Saavedra, autor, entre otras, de la primera efigie dedicada al Apóstol José Martí, localizada en el Parque Central de La Habana.

Desde hace años, el machete del general fue mutilado.
Desde hace años, el machete del general fue mutilado.

Más de un siglo ha pasado y Gil parece haber caído en el olvido y la desdicha. Las últimas denuncias de vandalismo hacia la memoria de su figura aparecieron en la prensa en 2016: de la noche a la mañana habían dejado sin alfanje al general, y aún hoy día persiste su ausencia. A ello se suma el visible deterioro del poliedro que sostiene a la figura de metal, la permanente basura circundante y la fractura de los mementos dedicados al héroe.

Los elementos del pedestal muestran un visible deterioro.
Los elementos del pedestal muestran un visible deterioro.
El Panteón está ubicado en la esquina de H. Cortés y Gacel.
El Panteón está ubicado en la esquina de H. Cortés y Gacel.

¿Así es como queremos los cienfuegueros evocar a este prócer, paisano de Gómez, admirado por Maceo y pilar insoslayable dentro de la Guerra Necesaria organizada por Martí?

Visitas: 0

Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *