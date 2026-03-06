Mujeres, factor clave en proceso de reforma y desarrollo de Vietnam

Compartir en

El primer ministro Pham Minh Chinh afirmó hoy aquí que, superando sus propias limitaciones, las mujeres vietnamitas se han convertido en una fuerza central y factor clave en la configuración del proceso de reforma y desarrollo nacional.

“La historia vietnamita es una gran epopeya de patriotismo y espíritu de autosuficiencia, superación personal e innovación, en la que las contribuciones y los sacrificios, la bondad y la resiliencia de las mujeres vietnamitas son las melodías heroicas e inmortales que han ayudado a forjar y dar forma al espíritu nacional”, remarcó.

En un discurso pronunciado en un encuentro con mujeres líderes y gerentes de agencias centrales, en el transcurso del cual se entregó el Premio Kovalevskaia 2025, el jefe de Gobierno destacó el extraordinario papel desempeñado por las féminas desde los primeros días de la construcción y defensa de la nación y hasta hoy.

Recordó que el Partido Comunista (PCV) y el Estado de Vietnam han prestado siempre especial atención a las mujeres, emitiendo numerosas políticas y directrices para afirmar su posición y crear oportunidades para que participen y contribuyan en todos los aspectos de la vida socioeconómica y la defensa nacional.

Por lo tanto, cuidarlas no es solo un deber político, sino también una expresión de gratitud y una profunda afirmación: ellas “son quienes siembran la semilla del carácter, nutren las aspiraciones, cultivan el alma, desarrollan el conocimiento y hacen realidad los sueños de cada persona”, enfatizó.

Minh Chinh, reseñó el diario electrónico gubernamental, insistió en que las féminas no son solo las guardianas de la felicidad familiar, sino también las poseedoras de la clave para desentrañar el destino del desarrollo nacional, forjar el futuro del país y garantizar la estabilidad y la sostenibilidad del pueblo.

Según se conoció en el acto, celebrado a propósito de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el equipo actual de líderes y gestoras a nivel central incluye a 21 mujeres miembros del XIV Comité Central del PCV y a tres miembros del Buró Político y del Secretariado.

Un 30,3 por ciento de los diputados a la XV Asamblea Nacional son mujeres, lo que la sitúa entre los grupos líderes de Asia, y el porcentaje de candidatas a la XVI Legislatura alcanzó casi un 45,4 por ciento.

Entre 2020 y 2025, 900 profesoras y profesoras asociadas fueron reconocidas (lo que representa casi un 30 por ciento del total que cumple con los estándares), el porcentaje de féminas que participan en la fuerza laboral alcanzó el 62,4 y las empresas propiedad de mujeres representan un 28,2 por ciento del total.

Durante el encuentro fueron otorgados los Premio Kovalevskaia 2025 a un grupo de científicas por su proyecto de investigación “Aplicación de la biocatálisis para mejorar el valor de los productos agrícolas vietnamitas”, así como a la directora del Instituto Vietnam-Japón de Tecnología Avanzada, doctora Tran Thi Viet Nga.

