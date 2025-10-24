MINREX: Cuba extradita a México ciudadano chino reclamado por ese país

Compartir en

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

El 23 de octubre de 2025, ante una solicitud formal de extradición y por decisión del gobierno cubano, el ciudadano chino, Zhi Dong Zhang, fue entregado a las autoridades del gobierno de México.

Este individuo había sido detenido en Cuba el 31 de julio de 2025, por delitos cometidos en el territorio nacional de Falsificación de documentos y Tráfico de personas, previstos en el Código Penal cubano, y se encontraba bajo la medida cautelar de prisión provisional.

Estaba prófugo de las autoridades mexicanas desde julio de 2025, país donde cumplía una condena por delitos asociados al tráfico internacional de drogas.

La Habana, 23 de octubre de 2025

(Tomado de Cubaminrex)

