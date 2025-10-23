Putin promete una respuesta “seria y arrolladora” en caso de ataques de Kiev con Tomahawks

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos

Kiev insiste en obtener dichos misiles de crucero estadounidenses

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado este jueves que el país responderá con firmeza en caso de ataques del régimen de Kiev con armas occidentales de largo alcance en lo profundo del territorio ruso, ante la insistencia de Kiev en obtener misiles de crucero estadounidenses Tomahawk, algo que hasta ahora la Administración de Donald Trump ha rechazado.

Durante una rueda de prensa, un reportero le preguntó al mandatario sobre las señales contradictorias que llegan desde EE.UU. sobre el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania y las constantes amenazas del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, de usar tal armamento contra la profundidad del territorio ruso internacionalmente reconocido.

En respuesta, Putin afirmó: “Se trata de un intento de escalada. Pero si se utilizan tales armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy seria, por no decir arrolladora. ¡Qué lo piensen!”.

Aprender a utilizar los misiles Tomahawk toma al menos un medio año y Estados Unidos no va a enseñar a militares de otros países cómo usarlos, declaró el miércoles el presidente estadounidense sobre la posibilidad de entregar estas armas a Ucrania.

“El problema con los Tomahawk del que mucha gente no conoce es que se necesitan como mínimo seis meses, normalmente un año, para aprender a utilizarlo. Son muy complejos. Así que la única forma de lanzar un Tomahawk es si lo lanzamos nosotros, y no vamos a hacerlo”, afirmó el mandatario a medios.

Subrayó que se trata de “un arma muy potente, muy precisa y quizá eso es lo que la hace tan compleja” y requiere “entrenamiento intenso para aprender a usarla”. “Nosotros sabemos usarla, pero no vamos a enseñar a otras personas”, añadió Trump.

El pasado 6 de octubre, Donald Trump no descartó la posibilidad de que Washington pueda suministrar misiles Tomahawk a Ucrania. Así, el mandatario declaró que “en cierto modo” ya había tomado una decisión al respecto, pero admitió que antes de dar un paso definitivo le gustaría saber “qué hacen con ellos” y “adónde los envían”.

Posteriormente, el 12 de octubre, el jefe de la Casa Blanca señaló que enviar misiles Tomahawk a Kiev constituiría “un nuevo paso de agresión”, y así se lo explicó al líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski. “Bueno, no lo sé. Para ser sincero, quizá tenga que hablar con Rusia”, agregó. “¿Quieren que los Tomahawks se dirijan hacia ellos? No lo creo. Creo que hablaré con Rusia sobre eso”, reiteró.

Desde Rusia han declarado en reiteradas ocasiones que no existe un “arma mágica” que pueda cambiar el rumbo del conflicto ucraniano. Asimismo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, destacó que el envío de Tomahawks “simplemente infligiría un daño colosal a las perspectivas para normalizar las relaciones entre Rusia y EE.UU. y para abandonar el callejón sin salida absoluto al que la administración Biden llevó estas relaciones”.

Visitas: 1