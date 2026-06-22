Messi, máximo goleador histórico en Mundiales

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 50 segundos

Después de ganar el título en Qatar 2022 parecía que la misión del argentino Lionel Messi en este planeta se había consumado, pero hoy añadió un hito más al convertirse en el máximo goleador histórico en Mundiales.

La altura de la hazaña no merecía que fuera de penal, y los dioses del fútbol actuaron para que un cobro desde los 12 pasos ante Austria este lunes La Pulga la mandara fuera.

Sin embargo, al minuto 39 marcó como más le gusta, desde fuera del área, en el moderno estadio de los Cowboys de Dallas.

Ese hecho lo dejó también como el máximo artillero a larga distancia en la historia de los Mundiales, pues arrancó el partido empatado con el brasileño Roberto Rivelino, quien era el único jugador que logró marcar cinco veces de esa manera, y el albiceleste llegó a seis.

Messi convirtió un triplete frente a la selección de Argelia en su presentación en esta Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y ya se igualaba con el alemán Miroslav Klose, quien marcó 16.

Antes el varias veces ganador del Balón de Oro acumulaba cuatro tantos en Brasil 2014, siete en Qatar 2022, uno en Alemania 2006 y otro en Rusia 2014.

Pero la historia del genio de Rosario no termina, porque puede terminar como el futbolista con más partidos ganados en Copas del Mundo, que también lo ostenta Klose, con 16 triunfos, y se concreta hoy el éxito ante Austria el albiceleste le arrebataría el trono, y seguirá sumando.

Visitas: 9