Recibe canciller cubano a homólogo vietnamita de visita en el país

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La alta prioridad que Cuba y Vietnam conceden a las relaciones bilaterales marcó hoy el encuentro y conversaciones entre los cancilleres de ambos países, Bruno Rodríguez Parrilla y Le Hoai Trung, respectivamente, como parte de la visita oficial que el alto dignatario asiático realiza a la nación antillana desde el sábado último.

En el recibimiento, realizado en el Salón de Protocolo “El Laguito”, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba reafirmó a su contraparte los estrechos lazos históricos que unen a ambos pueblos y gobiernos.

El jefe de la diplomacia cubana agradeció el posicionamiento histórico de Vietnam en la arena internacional contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y las múltiples muestras de solidaridad hacia el archipiélago y de rechazo a la reciente escalada agresiva y bloqueo energético aplicado por Washington.

Próximos a celebrar en diciembre el aniversario 66 del establecimiento de relaciones diplomáticas, esta visita enriquece la tradicional amistad entre ambos países y pueblos, cimentada en el ejemplo y legado de sus líderes el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y Ho Chi Minh, añadió.

En tanto, Le Hoai Trung valoró de estratégicos los vínculos que mantiene su nación con La Habana, como un ejemplo de las relaciones construidas sobre la base del respeto y la colaboración.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y enviado especial de To Lam, secretario general de esa organización y presidente vietnamita, destacó la disposición de la hermana nación de seguir ampliando los ejes de cooperación y la cercanía que une a ambas tierras sin distinguir la distancia geográfica.

Desde el archipiélago admiran las proezas del hermano pueblo vietnamita en su lucha contra el imperialismo y se valora especialmente el apoyo del territorio asiático en el enfrentamiento de la isla ante la hostilidad de Washington.

Ambos estados articulan iniciativas de cooperación en sectores como la seguridad alimentaria, biotecnología, sector biofarmacéutico, salud, educación, ciencia y tecnología, construcción y energía renovable.

Durante su estancia, el canciller -quien visitó antes el país pero en otras funciones., actualizará a las autoridades del Partido Comunista de Cuba sobre los resultados del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam efectuado en enero último.

Acompañaron el encuentro Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra del Minrex, y otros funcionarios de la cancillería y por la parte vietnamita los miembros de la delegación visitante.

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