Afecta bloqueo Hospital Pediátrico de Cienfuegos

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La vida interna del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto ubicado en la ciudad de Cienfuegos se ve afectada diariamente por el bloqueo económico, comercial, financiero y energético, que impone el gobierno de Estados Unidos a Cuba.

Escasean los insumos y medicamentos claves en el sector de la Salud Pública, que brinda los servicios gratis al pueblo, como antibióticos, esteroides, analgésicos, gravinol y rosefin, explica la Subdirectora de Asistencia Médica de la institución, doctora Rachel Del Río Alomá.

“Líneas claves para el tratamiento y manejo de pacientes críticos, afirma, incluso, que a veces se ven limitados por NO tener este tipo de recursos”.

El bloqueo estadounidense NO permite la entrada de estos productos a Cuba, NI de las materias para su producción, incluyendo insumos médicos.

“Anestésicos de primera línea, que NO tenemos ahora mismo respuesta, incluso de en qué momento vamos a tener de nuevo un envío anestésico para poder operar. Estamos a veces limitados a las cirugías de urgencia”, especifica la subdirectora.

De igual forma, escasean las piezas de los equipos médicos para ultrasonidos, cuyos diagnósticos de urgencia se trasladan fuera de la provincia.

Para tratamientos de Oncología Pediátrica NO disponen de citostáticos.

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