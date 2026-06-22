Periodistas argentinos honran a revolucionario cubano

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El Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba (Capac) rindió hoy homenaje al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, fallecido la víspera, al recordar su heroica trayectoria de lucha en la definitiva guerra de liberación en la isla.

La historia revolucionaria de Ramiro, como los cubanos lo llamaron, comenzó con el asalto al cuartel Moncada en 1953, y fue protagonista de las etapas posteriores de lucha, incluyendo la expedición en el Granma, para comenzar en 1956 la lucha armada junto a los Comandantes Fidel y Raúl Castro, amplía el grupo de profesionales de la prensa.

Fue, junto a Raúl y Ernesto Che Guevara integrantes de la Comandancia revolucionaria -liderada por Fidel- como Comandantes del Ejército en la Sierra Maestra, añade la nota de Capac, firmada por su presidenta Stella Calloni y el secretario Alberto Mas.

Ramiro Valdés cumplió –afirma- con todas las tareas que le asignaron en el proceso de la Revolución cubana desde aquel inolvidable 1 de enero de 1959 hasta hoy, comenzando con la fundación de los órganos de la seguridad del Estado, dejando un legado de humildad dedicación y coherencia con los principios revolucionarios hasta sus últimas horas.

“Hacemos llegar nuestras condolencias y solidaridad al presidente Miguel Díaz Canel, al General de Ejército Raúl Castro, a la familia y al pueblo cubano, en momentos en que están resistiendo con estoicismo y heroicamente las amenazas de invasión militar de Estados Unidos y el cerco energético”, recalca la nota del club de periodistas.

Y califica de genocida al bloqueo que lleva 67 años- lo que no tiene registro en la historia de la humanidad-intenta rendir por hambre y asfixia al pueblo cubano.

Violando todas las reglas internacionales y con desprecio a los derechos humanos y de los pueblos a la vida, Estados Unidos aplica de manera extraterritorial el bloqueo impidiendo así bajo duras amenazas extorsivas, la venta a Cuba no sólo de petróleo, sino de todo lo necesario para la vida cotidiana de un pueblo sitiado, ahonda el comunicado.

“Es en estos tan duros momentos para Cuba, faro de Nuestra América en mares revueltos, el ejemplo de los héroes de la revolución cubana nos demanda la solidaridad activa y sin descanso y le decimos un hasta siempre Comandante Ramiro Valdés, héroe de Cuba y de Nuestra América”, concluye Capac.

Pesar en Honduras por fallecimiento de histórico comandante de Cuba

El movimiento solidario de Honduras expresó hoy su pesar por el fallecimiento del Comandante de la Revolución cubana Ramiro Valdés, de quien enalteció su legado de dignidad y patriotismo.

En un Acuerdo de Duelo, la Asociación de Amistad Honduras-Cuba (AHC) transmitió al pueblo y Gobierno de la nación caribeña, así como a la embajada de La Habana en Tegucigalpa, sus más sentidas condolencias por el deceso del histórico dirigente.

“Ramiro Valdés fue parte de esa generación fundacional que forjó la victoria del 1 de enero de 1959. Asaltante del Cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde y hombre de confianza de Fidel Castro y la dirección histórica de la Revolución”, reza el documento.

“Con profundo respeto y pesar, nos unimos al duelo del pueblo cubano por el fallecimiento del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez”, subrayó la AHC, que hizo extensivo su pésame a los familiares del otrora ministro del Interior y vice primer ministro de la República.

Según recordó el mensaje de solidaridad, Valdés ocupó altas responsabilidades en el Estado y el Partido Comunista de Cuba y hasta el final de sus días se mantuvo firme en las filas de la militancia revolucionaria.

Su vida fue coherencia, lealtad y entrega total a la causa de la independencia y la justicia social. Su legado permanece como ejemplo para las nuevas generaciones y para los pueblos que luchan por su soberanía, enfatizó la Asociación.

“Su legado de dignidad, patriotismo por la justicia social permanecerá por siempre en la memoria de nuestros pueblos. Honor y gloria al Comandante Ramiro Valdés”, concluyó la organización de amistad del país centroamericano.

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