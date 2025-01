Mercedes: trasplantes de calidad que levantan “El Porvenir”

Compartir en

“Aquí yo hago el traquile, cuando la planta alcanza los seis centímetros, la trasladamos para las bandejas y allí permanece hasta que va para el campo. Ese trasplante es el que garantiza el tamaño de la planta y salva la cosecha de tabaco”.

Así comentó a 5 de Septiembre, Mercedes Machado Martínez, una experta en trasplantes de la solanácea que labora en la finca “El Porvenir”, en el municipio de Cumanayagua, quien explica que “al incorporarla a las bandejas, la planta recibe beneficios que ayudan a su crecimiento y favorece el desarrollo radicular”.

Mercedes afirma que su labor consiste en el “corte, riego, selección de las mejores posturas y un constante muestreo del tamaño. Aquí en “El Porvenir”, finca del productor cumanayagüense Alcides Hernández Pérez yo llevo 11 años. Hago de todo, ahora me paso hasta marzo, abril, más o menos, realizando los trasplantes. Fíjate si son importantes que de la calidad de ellos depende el desarrollo de la planta de tabaco y por consiguiente la cosecha, todo lo que se siembre sale de aquí, de mis manos, importante verdad?”

Sobre su labor agregó que “también hago selecciones, ensarte, semilleros, yo te digo, la verdad, aquí encontré lo que no me imaginaba. Siempre vi la agricultura como algo ajeno, algo que nunca imaginé fuera el sustento de mi casa y de los míos, me siento contenta conmigo y con Alcides, él es muy bueno y comprensivo”.

La jornada de esta agricultura es ardua. “En la mañana hago 30 bandejas y por la tarde igual, aquí solita, con la música que me acompaña de Radio Cumanayagua, yo me paso el día y cumplo con lo que me indican. La bandeja tiene un sustrato con cáscara molida de coco, hecho polvo, materia orgánica, fertilizante, el que acompañado de agua permanente y fumigaciones para los bichos se pasa hasta 45 días y luego, según piden los productores se las voy dando”.

Mercedes Machado Martínez siente orgullo de su trabajo. “A este trasplante le doy la misma importancia que a los del corazón u otro órgano, que son súper importantes, porque le salvan la vida a cualquiera. Este trasplante que yo hago es tan valioso como aquellos porque estos que salen de mis manos, sin guantes, bajo la luz del sol y sin bisturíes, le salvan la vida a El Porvenir”.

