Mayor portaaviones de EEUU al Caribe, alta tensión con Venezuela

Estados Unidos desplegará el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor del mundo, en aguas del Caribe, anunció hoy el Pentágono, incrementando sus fuerzas militares en la región en medio de alta tensión con Venezuela.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, dijo en la red social X que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, instruyó el envío del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que cubre el mar Caribe, América Central y del Sur, y las aguas circundantes.

Según el vocero, esta mayor presencia reforzará la capacidad de Estados Unidos para “detectar, monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.

El USS Gerald R. Ford es el portaaviones más nuevo y avanzado de la Armada de Estados Unidos, puesto en servicio en 2017. Tiene más de 335 metros de eslora, capacidad para albergar 75 aviones, está propulsado por dos reactores nucleares y puede alcanzar una velocidad máxima de 55,4 kilómetros por hora.

Este portaaviones se unirá a ocho buques estadounidenses que ya se encuentran en la región, incluyendo tres destructores, un crucero, tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, y aviones de patrulla P-8 o drones MQ-9 que operan desde una base en Puerto Rico que, según la administración de Donald Trump, son para combatir el tráfico de drogas.

La noticia trascendió tras el anuncio este viernes de que Estados Unidos lanzó otro ataque contra una embarcación presumiblemente operada por la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

Hegseth, escribió en la red social X que el ataque, que tuvo lugar en aguas internacionales, causó la muerte de los seis hombres a bordo. Añadió que fue el primer asalto nocturno.

«Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», afirmó el secretario de Guerra (de Defensa) al publicar un video, marcado como no clasificado, que muestra el impacto en el blanco.

Este es el décimo ataque de la administración Trump contra supuestos barcos vinculados al narcotráfico en las últimas semanas, que ya han causado al menos 43 muertes.

Las primeras embestidas aéreas se produjeron en el Mar Caribe, pero esta semana, la campaña del Gobierno de Trump se extendió a aguas del Pacífico.

La tensión es especialmente elevada con Venezuela. Trump ordenó además a la CIA ejecutar operaciones encubiertas dentro de ese país bajo el pretexto del combate a los cárteles, pero las autoridades de Caracas advierten que existe un propósito mayor: derrocar al presidente democráticamente electo, Nicolás Maduro.

