Más periodistas muertos en Gaza que en I y II Guerra Mundial juntas

Este informe, titulado “Cementerios de noticias: cómo los peligros para los reporteros de guerra ponen en peligro al mundo”, pone de relieve que la impactante cifra, que promedia unas 13 muertes por mes, supera el número total de muertes de periodistas en la Guerra Civil de Estados Unidos, ambas guerras mundiales, las guerras de Corea y Vietnam, las guerras yugoslavas de los años 1990 y 2000 y la guerra posterior al 11 de septiembre en Afganistán juntas.

El reporte subraya que los periodistas gazatíes son los más afectados por estos peligros, ya que la disminución de corresponsales extranjeros occidentales ha llevado a los medios globales a depender cada vez más de reporteros locales que a menudo operan con recursos y protección limitados.

Un cambio que no solo pone en peligro sus vidas, sino que también compromete la calidad y la profundidad de la cobertura del conflicto, advierte la nota.

“La mayoría de los reporteros heridos o asesinados, como es el caso en Gaza, son periodistas locales. El mundo depende cada vez más de estos periodistas, a menudo mal pagados, con escasos recursos y mal equipados, para realizar los tipos de cobertura más peligrosos a medida que disminuye el número de corresponsales extranjeros occidentales”, destaca el informe.

