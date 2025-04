Al menos 15 palestinos mueren por bombardeo israelí contra una clínica de la UNRWA en Gaza

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 4 segundos

Alrededor de 15 civiles, incluyendo a mujeres y niños, perdieron la vida y otros fueron heridos cuando aviones militares israelíes atacaron una clínica de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) en la región norte de la Franja Gaza.

La agencia palestina de noticias WAFA reportó que aeronaves militares de Israel realizaron ataques aéreos contra una clínica de la UNRWA que acoge a personas desplazadas en el campamento de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, causando la muerte e herida de numerosas personas y generando un incendio en la edificación.

Además, dos civiles perdieron la vida y otros fueron heridos cuando el ejército de Israel atacó una vivienda de la familia Durgham en el campamento de Bureij, ubicado en el corazón de la Franja de Gaza. Entre tanto, la artillería impactó terrenos de cultivo en la localidad de Al-Fakhari, situada al este de Jan Yunis, en el sur.

Footage documents the first moments when Israeli occupation warplanes targeted a UNRWA clinic in the Jabalia camp in the northern Gaza Strip. The attack claimed the lives of at least 15 Palestinians, most of them are children. pic.twitter.com/KcIPSHroxd

— Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) April 2, 2025