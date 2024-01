Más compromiso y entrega en favor de nuestro pueblo (+ Fotos)

Compartir en

Así trascendió en la Asamblea de Balance del sector de la Salud en Cienfuegos correspondiente al 2023

El Dr. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, llegó hasta el Hospital General Universitario Dr Gustavo Aldereguía de Cienfuegos como parte de su visita al territorio centro sureño para participar en el balance de trabajo del Sistema Provincial de Salud. En el emblemático salón XXV aniversario Portal Miranda recibió una pormenorizada explicación de los resultados alcanzados por la mayor institución médica de la Perla del Sur y las proyecciones de cara al aniversario 45 que cumplirá el venidero 23 de marzo.

Por su parte, el Dr. Gerardo de Cosío, representante de la OPS/OMS en Cuba, también presente en la comitiva, conoció sobre el proceso de reacreditación del “Gustavo Aldereguía Lima”, como centro colaborador del importante organismo internacional.

Ya en el teatro Humberto Miguel Fernández de la Universidad de Ciencias Médicas le fue otorgado de manera oficial el Premio OPS a la Gestión y Liderazgo en los Servicios de Salud al querido profesor Alfredo Darío Espinosa Brito, doctor en Medicina y Doctor en Ciencias Médicas, profesor titular y consultante en el Hospital General Universitario “Dr. Gustavo Aldereguia Lima”. Este constituyó un momento muy emotivo para los presentes.

Las intervenciones de los participantes estuvieron centradas primeramente en los resultados de trabajo en la atención primaria de salud en el año de su 40 aniversario y el programa materno infantil, la mirada a la salud en los barrios en situación de vulnerabilidad, el papel y la importancia de los grupos básicos de trabajo, el déficit de personal en algunas áreas y la resiliencia ante las dificultades.

La Lic. Damilsy Sebajanes Pérez, jefa de la sección provincial de enfermería destacó el papel decisivo de este gremio, que resulta la mano derecha en la asistencia médica en todos los niveles de atención.

La Dra. Ling Denisse Santeiro Pérez, directora del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología, recalcó la importancia de velar por el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, desarrollar oportunamente la formación vocacional en nuestros estudiantes y el trabajo con intersectorialidad.

La Dra. C. María Eugenia Toledo Romaní, investigadora principal del Instituto Pedro Kourí (IPK) e invitada especial al balance, destacó que las vacunas Soberanas no hubieran sido posible sin contar con Cienfuegos, con un sistema integrado de salud. “Ustedes siempre están haciendo cosas, a pesar de las dificultades del día a día”, concluyó.

Al hacer uso de la palabra, el Dr. José Ángel Portal Miranda se refirió al complejo escenario que se vivió el pasado año 2023. “Estoy convencido que algunos de estos problemas no podremos solucionarlos de inmediato, pero escuchándolos a ustedes podemos sobreponernos. Aquí en este territorio hay una gran fortaleza y eso debemos cuidarlo.

“Por otro lado hay algunas deficiencias, en cuanto a la organización de nuestros servicios. La población no se queja por gusto, dijo, y tenemos que ser receptivos ante esos problemas e insatisfacciones. Muchos de los que estamos sentado hoy aquí nos formamos cuando no existían grandes tecnologías y no podemos decir que esa formación y preparación haya sido mala, al contrario, fue muy buena, con una gran calidad. ¿Porque eso no lo podemos retomar desde nuestras aulas, con nuestros profesores?

“La calidad profesional y humana del personal de la salud es decisiva. Les recuerdo que la universidad somos todos. Tenemos la obligación de hacerlo bien, en todos los escenarios posibles”, reafirmó.

Al término de la reunión el ministro recibió el reconocimiento especial 40 aniversario del programa del médico y la enfermera de la familia. En tanto, un grupo de cuadros y directivos del territorio y profesores invitados del MINSAP que transitaron por este programa recibieron la placa conmemorativa. Varios policlínicos de la provincia fueros agasajados con la condición Amor Materno, por cero mortalidad materno-infantil durante el pasado año.

Durante las conclusiones del balance, Maridé Fernández López, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, felicitó a todos los trabajadores que forman parte del ejército de la batas blancas y los exhortó a seguir trabajando con entrega, compromiso y profesionalidad. Así mismo dio a conocer que el Dr. Pavel Noa Rodríguez, quien hasta ahora se desempeñaba como director del Hospital General Universitario Dr Gustavo Aldereguia pasará a ocupar la responsabilidad de Director General de Salud Pública en la provincia, en sustitución de la Dra. Yagen María Pomares Pérez, quien será promovida al Ministerio de Salud Pública.

Sin duda alguna una reunión de trabajo que puso en alto el papel de quienes integran este noble sector.

