Martí y Fidel: la mujer en la Revolución

La visión de José Martí sobre la mujer anticipó su tiempo con una lucidez que aún resuena en el pensamiento emancipador cubano. Para el Apóstol, la mujer no era un ser secundario en la construcción de la república, sino un pilar esencial dotado de inteligencia, sensibilidad y capacidad transformadora.

En sus escritos, Martí defendió la instrucción de la mujer como vía para la verdadera independencia del ser humano, pues entendía que “instruir es la única manera de ser libres”. Esta concepción lo llevó a admirar a figuras femeninas que trascendieron el ámbito doméstico, viendo en ellas a colaboradoras necesarias en la lucha por la justicia social y la dignidad de los pueblos.

Martí rompió con los estereotipos del siglo XIX al reconocer en la mujer una fuerza moral y política indispensable. En su ensayo sobre la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, o en sus crónicas sobre las obreras y trabajadoras, el Héroe Nacional exaltó la capacidad femenina para el pensamiento profundo y la acción patriótica. Su ideal de república “con todos y para el bien de todos” incluía explícitamente a la mujer, a quien consideraba guardiana de la cultura y formadora natural de ciudadanos conscientes. No obstante, Martí sabía que ese ideal solo sería posible en una sociedad verdaderamente justa, donde la educación y la participación fueran derechos universales.

Fue Fidel Castro quien, al retomar el ideario martiano, convirtió aquella visión ética en una política de Estado revolucionaria. Desde el propio triunfo de la Revolución, Fidel comprendió que la liberación nacional estaría incompleta sin la liberación de la mujer. Su discurso no fue una simple continuidad retórica, sino la concreción de un principio: si Martí había vislumbrado a la mujer como sujeto histórico, Fidel la situó en el centro de la transformación social mediante leyes, oportunidades y hechos concretos. La creación de la Federación de Mujeres Cubanas en 1960, bajo la dirección de Vilma Espín, materializó el mandato martiano de organizar y visibilizar a las mujeres como fuerza motriz de la sociedad.

La obra de Fidel dio un salto cualitativo al incorporar a la mujer masivamente al trabajo, la educación y la defensa de la patria. Mientras Martí había abogado por su instrucción en un contexto de exclusión, la Revolución garantizó su acceso a todos los niveles de enseñanza y a profesiones antes vedadas. La Campaña de Alfabetización , las escuelas de obreras, las becas universitarias y la creación de círculos infantiles fueron pasos concretos para que ellas pudieran desarrollarse plenamente, tal como Martí había soñado: “Ser cultos para ser libres”. Fidel llevó esta premisa a su máxima expresión al hacer de la igualdad de género una cuestión de justicia revolucionaria.

El pensamiento de Fidel también continuó la visión martiana al reconocer el papel de la mujer en la lucha política. Así como Martí había contado con mujeres como Ana Betancourt o Emilia Casanova en las gestas independentistas, Fidel impulsó la participación femenina en las organizaciones de masas, el Partido y las misiones internacionalistas. Ellas no solo fueron beneficiarias de la Revolución, sino protagonistas de este proceso. En cada tribuna, Fidel recordaba que la gesta emancipadora era de hombres y mujeres, y que sin ellas no habría sido posible resistir el bloqueo, sostener la economía ni defender las conquistas sociales.

Este vínculo alcanzó su punto más alto en la institucionalización de los derechos femeninos. El Código de Familia de 1975, impulsado por Vilma Espín con el respaldo de Fidel, fue una materialización jurídica de la idea de Martí de que “la mujer tiene tanto derecho como el hombre a ser útil a la patria”. Este código igualó las responsabilidades domésticas y protegió a la infancia, reconociendo que la verdadera emancipación femenina requería transformar también las estructuras privadas. Fidel entendió, como Martí, que la revolución debía llegar a todos los rincones de la vida, incluyendo el hogar.

Hoy, al mirar la historia, queda claro que Fidel Castro no solo materializó el legado de Martí, sino que lo actualizó y lo enriqueció en un contexto de construcción socialista. La mujer cubana actual, profesional, científica, combatiente y líder, es hija de aquella visión martiana y de la voluntad política de Fidel. El Apóstol vislumbró que la patria sería mejor con la mujer a la vanguardia; el Comandante convirtió esa idea en derecho y realidad cotidiana. En ello reside la grandeza de ambos: en haber sabido ver en la mujer no una acompañante, sino una protagonista esencial de la historia.

Por eso, al escribir sobre la mujer en Cuba, no se puede separar a Martí de Fidel. Son dos momentos de un mismo proceso emancipador: uno, el de la concepción ética y filosófica; otro, el de la realización práctica y revolucionaria. La continuidad entre ambos es prueba de que el pensamiento martiano no era una utopía abstracta, sino una guía para la acción transformadora. Y la mujer cubana, con su protagonismo actual, es el mejor homenaje a esa unidad de pensamiento y acción que marcó el curso de la nación.

