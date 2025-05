Martí, fuente viva de inspiración para Sofía María

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 55 segundos

Sofía María Iraola Macías nació en una familia de artistas; quizás por ello se inclinó por una de sus manifestaciones: la música y desde los ocho años inició su formación musical en la Escuela de Arte Benny Moré, de su natal Cienfuegos.

Actualmente, estudia la Licenciatura en Música con especialidad en Piano en la Universidad de las Artes de Cuba. Ha sido guiada por reconocidos maestros; todo ello sin dejar de lado su vínculo permanente con la vida y obra de José Martí Pérez, Héroe Nacional, a quien considera “una fuente viva de inspiración”.

Y la inspiración la llevó a escribir el Tríptico “Oda a Martí”, que no dudó en compartir con quienes integran la Sociedad Cultural José Martí en la Perla del Sur y por su conducto con todos los martianos.

Vía WhatsApp, acortando distancias geográficas, se produce el diálogo con esta ferviente martiana.

¿Cómo te vinculas a la vida y obra de José Martí? ¿La escuela? ¿La familia?

“Mi relación con la obra martiana comenzó en casa, en esas primeras lecturas que compartía con mi madrina, quien desde niña me inculcó el amor por su obra. A través de sus palabras, descubrí no solo su rítmica poesía (de fluidez admirable), su prosa y pensamiento, sino una visión profunda de la patria y la humanidad que me marcó para siempre. La escuela reforzó este acercamiento, permitiéndome explorar sus textos con una mirada más analítica. Mas el afán de seguir ahondando en su obra, ir más allá de lo cotidiano, hizo conocerle más a profundidad, no el Martí apóstol, el héroe, sino el hombre, la persona, el ser humano de enorme pensamiento”.

¿Por qué la literatura para honrar a nuestro Héroe Nacional, cuando te “mueves” en el mundo musical?

“Es cierto, aunque mi formación es musical, escribir ha sido siempre una manera natural de expresar lo que siento desde que curiosamente comencé a estudiar la música; no las puedo separar, la música y la poesía tienen un nexo común en el reflejo del alma. Martí no solo fue un poeta, sino un pensador que utilizó la palabra como un instrumento de lucha y sobre todo de amor. Para honrarlo, la literatura es un camino que complementa lo que hago desde el piano.

“Así como su obra es inseparable de la esencia cubana, la música y la palabra pueden entrelazarse para que su legado siga resonando. Escribir sobre Martí, inspirarme en su pensamiento para crear, es otra forma de interpretar la identidad que él defendió. Dar rienda suelta al pensamiento con el mismo instrumento que él con excelencia empleó, la palabra, me parece una de las más bellas maneras de homenajearle”.

¿Qué significa José Martí para ti como joven cubana?

“Martí no es solo un héroe histórico, sino una fuente viva de inspiración. Representaría la responsabilidad de crear con conciencia, de hacer que el arte sea un puente entre la identidad y la transformación social. Su visión de la patria como humanidad me recordaría que, desde la música, la pintura, la danza, o cualquier otra manifestación artística se puede contribuir a un diálogo que preserve nuestra cultura y la lleve más allá de sus fronteras. Martí sería un faro, una urgencia, una voz que nos llama a hacer del arte un acto de justicia, de verdad y memoria”.

Ver trabajo relacionado:

Visitas: 0