Marineros de Cienfuegos mantienen invicto y son líderes absolutos en Torneo Apertura de Fútbol

Con goleada de cinco goles por cero los Marineros de Cienfuegos aplastaron literalmente a su similar de Mayabeque en la tercera jornada del Torneo Apertura de Fútbol, y no solo mantuvieron su actuación perfecta en el certamen, sino que además de liderar el grupo C, aparecen como el único once de la justa que acumula nueve unidades, gracias a victorias en sus tres presentaciones.

El estadio Luis Pérez Lozano revivió los años de esplendor del balompié local, pues sus gradas congestionadas gozaron al compás de la inseparable conga, gracias al desempeño de una nueva hornada de marineros, que, haciendo caso omiso a la juventud imperante en sus filas, se ha propuesto defender con honor el banderín nacional que ondea en su puerto.

La ausencia del avileño devenido cienfueguero Kevin Quiñones dio paso en la alineación titular al juvenil Robert Josué Zerquera, quien derrochó talento a raudales sobre la maltrecha grama, y asistió en las dos primeras dianas de los locales, primero en cobro de tiro libre, y luego desde un córner.

No obstante, fue un bien experimentado el autor de esas anotaciones, pues ambos certeros cabezazos (en los minutos 17 y 36) llevaron la firma de Reinier “Coco” Cerdeira, incombustible jugador que, desde su posición de defensor central, ya acumula cinco perforaciones, cifra que lo ubica de colíder goleador junto al matancero Kevin Castañeda.

Durante todo el desafío los discípulos del DT Francisco Carrazana tuvieron el control, y el resultado pudo ser más abultado, pero los delanteros de casa perdonaron en mucho más de una ocasión en oportunidades muy claras.

Ya en el segundo parcial, llegaron los tantos de los más jóvenes. Al ’63, Reinier Pérez protagonizó un auténtico golazo, tras disparo desde bien lejos que se estrelló en el ángulo, dejando sin opciones al cancerbero visitante.

Varios jugadores de la banca tuvieron su oportunidad, y apenas al pisar el campo Pedro Pablo Casanova aumentaba la renta al ’79, en lo que representó su primer gol con la franela marinera.

De completar la manito se encargó José Luis Mora, al minuto 86.

En honor a la verdad, Mayabeque jamás bajó los brazos e intentó todo el tiempo maquillar el resultado, e incluso tuvo ocasiones claras, pero la pizarra finalizó con el 5-0 ya mencionado.

Ahora la nave marinera, en la cima del apartado B, se trasladará hacia al Occidente, para enfrentar este sábado al propio rival, pero en calidad de visitante.

La tercera fecha del Torneo Apertura se completó con los siguientes resultados. Grupo A: LHA 1 (Enzo Viamontes ’17) – IJV 0, ART 2 (Roberto Carlos Torres ’49, Carlos Rafael Amores ’79) – PRI 1 (Danny Ramos ’59). Grupo B: VCL 1 (Lázaro Yunior Betancourt ’90) – MTZ 0. Grupo C: CAV 2 (Yoan Ramírez ’12, Eliseo Calderón ’67) – CMG 0, LTU 1 (Yasmany Pérez ’13) – SSP 0. Grupo D: HOL 1 (Eliecer García ’30) – GTM 0, GRA 1 (Osmar de Jesús González ’26) – SCU 0.

Luego de tres jornadas, La Habana lidera la llave A con siete unidades, seguida por Artemisa (5), Isla de la Juventud (1) y Pinar del Río (0). Aclarar que en este apartado, pinareños y los de la isla joven tienen un juego pendiente.

Por el B, los Marineros disfrutan en lo más alto con cosecha perfecta de nueve rayas. Tras ellos se ubican Villa Clara (4), Matanzas (3) y Mayabeque (1).

En el grupo C, Las Tunas y Ciego de Ávila comandan las acciones, ambos con seis puntos, y son escoltado por Camagüey (4) y Sancti Spíritus (1).

Ya en el más oriental de los apartados, Guantánamo marcha delante con seis cartones, mientras Granma y Holguín exhiben cuatro, y unos desconocidos Diablos Rojos de Santiago de Cuba andan en el sótano con tres puntos.

La cuarta fecha la completan los choques LHA-ART, IJV-PRI, VCL-MTZ, LTU-CMG, SSP-CAV, GTM-SCU y HOL-GRA, en terreno de los primeros.

En cuanto al nacional escolar femenino, las marineritas de la selección Sub 15, actuales medallistas de plata, volvieron a demostrar que van por todo, ahora coincidentemente apabullando a sus similares de Mayabeque, a quienes derrotaron con escandalosas pizarras de ¡13-0! y ¡23-0! En sus cuatro presentaciones, las cienfuegueras exhiben dígitos impresionantes, con 51 goles anotados y solo uno recibido.

