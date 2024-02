Malcolm X: su radicalidad por la libertad de los afroamericanos

Compartir en

En la cárcel leyó libros de política, filosofía, literatura, historia y especialmente textos religiosos como la Biblia y el Corán

Si hablamos de El-Hajj Malik el-Shabazz, quizás no sabremos con certeza quién era si no conocemos con profundidad su vida, pero si mencionamos a Malcolm X, quien fue asesinado un día como hoy, pero de 1965, la personalidad de este líder estadounidense se confirma. Aunque Malcolm Little era su nombre, el defensor de los derechos de las personas negras en Estados Unidos cambió su apellido, adjudicándole a la X el verdadero apellido africano que él nunca pudo conocer. Malcolm nació el 19 de mayo de 1925 en Omaha (Nebraska), y durante su niñez su vida cambiaría radicalmente cuando falleció su padre, un ministro baptista, partidario de Marcus Garvey, atropellado por un tranvía. Este hecho fue calificado como sospechoso pues el activismo de Earl Little obligó a la familia a cambiar varias veces de residencia, fuera por amenazas de muerte o tras ver reducido su hogar a cenizas.

A partir de esto a Malcolm X se le trastocó su vida, pues su madre fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Se dice que Malcolm se metió en problemas en el barrio neoyorquino de Harlem, por lo que tuvo que cumplir una condena de más de seis años de prisión.

Allí consumió libros de política, filosofía, literatura, historia y especialmente la lectura de la Biblia, el Corán y otros textos religiosos. Posteriormente comenzó una historia política y en defensa de las personas negras, discursos y prácticas que sirvieron de guía como otros líderes negros estadounidenses para la gestación de movimientos como el Black Power, las Panteras Negras o el Black Arts, determinantes en la lucha de los afroamericanos durante la década del 60 y principios de los 70.

Un día como hoy, hace 59 años, fue brutalmente asesinado #MalcolmX, una de las figuras internacionales más importantes de los movimientos anticoloniales y antimperialistas del siglo XX, y uno de los críticos más lúcidos e incisivos del problema de la supremacía blanca, aún hoy. pic.twitter.com/zpbhmqlFvw — Helios F. Garcés إلياس (@helios_f) February 21, 2024

De igual manera, algunas plataformas mediáticas han declarado en diversa ocasiones que integrantes de la organización islámica La Nación, de la que fue parte hasta que la abandonara por no coincidir con algunas posturas, nunca perdonaron a Malcolm que saliera de la organización. Fue asesinado el 21 de febrero de 1965.

“Fue el precursor de la reparación histórica, por los siglos de esclavización y privación de derechos de ciudadanía republicana, para las Comunidades Negras de las Américas y de la Diáspora, como un derecho humano obligatorio de los Estados con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, señaló un artículo en la plataforma Rebelión.

Algunas frases de Malcolm X para recordar su lucha

1- No puedes separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz, a no ser que tenga su libertad. Nadie puede darte tu libertad. Nadie puede darte tu igualdad o justicia o cualquier otra cosa. Si tú eres un hombre, cógelo.

2- Nuestro objetivo es completa libertad, justicia e igualdad, por cualquier medio necesario.

3- ¡Yo no creo en ninguna forma de extremismo injustificado! Pero cuando un ser humano está ejerciendo extremismo en defensa de la libertad para los seres humanos no es un vicio, y cuando uno es moderado en la persecución de la justicia para los seres humanos yo digo que él es un pecador.

4- La Educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy.

5- Normalmente, cuando las personas están tristes no hacen nada. Sólo lloran sobre su condición. Pero cuando están enfadadas, provocan el cambio.

6- No puedes tener capitalismo sin racismo.

7- Si no estás prevenidos ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido.

8- La historia es la memoria de un pueblo, y sin memoria, el hombre se degrada a los animales inferiores.

9- Donde quiera que vayas y sea aquello que hagas recuerda siempre que seguimos siendo hermanos y hermanas, y que siempre tenemos el mismo problema. No despilfarremos el tiempo en condenarnos y combatirnos recíprocamente. Ya hemos perdido demasiado en el pasado.

Tal día como hoy, hace 59 años, fue asesinado Malcolm X.

Se forjó, tras el asesinato racista de su padre, en las calles, en las luchas o en la cárcel. Pero fue capaz de convertirse en un lider antiracista, antiimperialista y antifascistas del s. XX.

Uno de los nuestros!#MalcolmX pic.twitter.com/D5P1RccFtL — Manel Márquez 🇵🇸 (@manelmarquez) February 21, 2024

