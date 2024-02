En Cuba y Cienfuegos: gente que suma

Compartir en

Gente que suma es mucho más que una etiqueta, la cual, sobre todo en X (antes twitter) se hace visible por estos días. Es la seguridad de que, pese a las dificultades en Cuba y específicamente en esta región centro-sureña, existen muchísimas personas con quienes se puede contar para seguir adelante en esta pelea nuestra contra los “demonios” que nos acosan; el mayor de ellos el bloqueo genocida del gobierno estadounidense contra el pueblo cubano.

Gente que suma son los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Azucarera 14 de Julio, de Rodas, el primero en iniciar la zafra en Cuba y también, desde hace 20 años, cumplidor de sus metas productivas. Pudieran contentarse con las 6 mil 940 toneladas alcanzadas, mas han decidido seguir y ahí están aportando azúcar hasta llegar a unas 11 mil 393 toneladas,para garantizar ese producto en la canasta básica de otros territorios, además de Cienfuegos.

También suman, y mucho, los innovadores de esta región centro-sureña, con un desempeño muy positivo, cuyo aporte ronda los 76 millones de pesos, con impacto en todos los sectores de la provincia, fundamentalmente en el sector productivo y de servicios.

No menos importantes resultan las aportaciones de la Empresa Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes (la más eficiente del país). Sus trabajadores hicieron posible que sobrecumpliera en 18 puntos porcentuales el plan de generación y que se concretaran alrededor de más de 4 mil toneladas de combustible por concepto de consumo específico bruto. A ello se une que tan solo se evidenciaron, en 2023, once salidas del Sistema Electroenergético Nacional por averías, una cifra muy por debajo de lo registrado en 2022.

Y qué decir de la Refinería de Petróleo Cienfuegos S.A. Su gente ha demostrado fehacientemente que cuando se ponen voluntad e ingenio las adversidades salen derrotadas y se imponen resultados económicos y productivos adecuados.

Los anteriores son ejemplos bien conocidos; sin embargo, hay muchísima gente sumando su esfuerzo y su pasión por Cuba para continuar la marcha por el sendero del Socialismo: los educadores que hacen “magia” para disponer de los medios de enseñanza para no solo transmitir conocimientos sino valores y preparar a sus pupilos para la vida.

Y están los médicos quienes sortean la falta de insumos y tecnologías para seguir cuidando nuestra salud, a contrapelo del éxodo y la falta de personal en las instituciones sanitarias.

Y los trabajadores de Comunales, cuya labor es vital para mantener la higiene en barrios y calles. Y usted que me lee y que, cada día, desafía los más diversos obstáculos para llegar en tiempo a su puesto de labor y poner manos a la obra en pos de un presente y futuro mejores.

No hay dudas. Cuba y Cienfuegos cuentan con muchísima gente que suma, incluso allí donde no todo sale como se espera; sin embargo, no se cruzan de brazos y buscan alternativas para tomar el rumbo correcto.

