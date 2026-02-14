Los otros amores de febrero

Compartir en

“Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”.

Proverbio africano

Cuando el 14 de febrero llega, las casas y los comercios se llenan de globos con formas de corazón y parejas que se toman de la mano. Es el día de San Valentín, el día de los enamorados. Aunque el amor no solo se queda ahí. Existe otro amor, igual de importante, que a veces pasa desapercibido en medio de tantas flores y regalos: el amor entre amigos.

Porque los amigos son esos “seres raros” que aparecen en nuestra vida sin pedir permiso y terminan quedándose para siempre. Llegan en la escuela, en el trabajo, en el barrio o quién sabe dónde. Y un día, sin darnos cuenta, ya no podemos imaginar la vida sin ellos.

El escritor C.J. Lewis lo explicó mejor que nadie: “La amistad comienza cuando una persona le dice a otra: ‘¿Cómo? ¿Tú también? Pensaba que era el único'”. Y es cierto. Los amigos son esos cómplices que ven el mundo de manera parecida a nosotros. Con ellos no hace falta explicarlo todo, porque ya lo entienden.

Aristóteles, el filósofo griego escribió hace más de dos mil años: “La amistad es un alma que habita en dos cuerpos”. Bonita forma de decirlo ¿no?, porque un amigo de verdad siente lo que tú sientes. Le duelen tus pérdidas y celebra tus victorias como si fueran propias.

Uno de los grandes poetas de América, Pablo Neruda, también habló en una ocasión que: “No es necesario beber para ser amigos. Basta con compartir la vida”. Es ese el secreto. La amistad se construye todos los días, en el café a media mañana, la llamada para saber cómo estás, el “¿te pasa algo?” cuando notas que no andas bien.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano dejó una frase : “¿Por qué escribo? Tengo un deseo: que los amigos que quiero me lean algún día y me ayuden a seguir queriéndolos “. Al final, los amigos son personas que nos ayudan a quererlos, y a querernos también.

Mario Benedetti, otro grande de nuestras letras, escribió en uno de sus poemas: “No te salves solo. No te quedes con las ganas de vivir”. Similar lo hizo el poeta chileno Nicanor Parra: “La amistad es como la música: dos cuerdas afinadas en el mismo tono vibran juntas”.

Por eso, aunque hoy sea el día de los enamorados, qué bonito sería aprovechar también para recordar a los amigos. Para llamar a ese al que no ves desde hace tiempo. Para escribirle al que vive lejos. Para darle un abrazo al que tienes al lado y casi nunca le dices lo importante que es.

Así que este 14 de febrero, cuando todos hablen de amor de pareja, no olvides el otro amor. El que no necesita una fecha marcada en el calendario pero que hoy, como todos los días, merece ser celebrado.

Qué tengamos la suerte de tener buenos amigos. Y qué ellos sepan que también los tenemos a ellos.

