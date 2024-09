Los CDR y del clamor popular (multimedia)

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) nacieron del clamor popular. Aquel 28 de septiembre de 1960 Fidel había regresado de un histórico viaje a los Estados Unidos donde expuso nuestras verdades. El pueblo, congregado ante el antiguo Palacio Presidencial, aclamaba al entonces primer ministro. En medio del acto sonaron varios petardos, pero nadie se movió de su lugar.

Los hombres y mujeres concentrados allí respondieron con vivas a la Revolución y a Fidel, mientras un coro gigante de voces del pueblo entonaba las notas del Himno Nacional.

“Estos ingenuos parece que de verdad se han creído que vienen los marines (…). ¡Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva! Porque si creen que van a poder enfrentarse con el pueblo, ¡tremendo chasco se van a llevar! Les implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana”, fue la respuesta del Comandante que marcó la génesis de los Comités de Defensa de la Revolución.