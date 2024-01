Lori Goldston, violonchelista de Nirvana, ofrecerá su arte en Cuba

Compartir en

La violonchelista estadounidense Lori Goldston, quien grabó el MTV Unplugged in New York de la banda Nirvana, sorprende hoy con su presentación en Cuba en el Festival Internacional Jazz Plaza, previsto del 21 al 28 de enero.

Medios digitales difundieron rápidamente la noticia, luego de que la artista publicara una imagen en su perfil de Instagram con varias fechas de conciertos, entre ellas, la del domingo 28 de enero en esta capital.

De acuerdo con la información publicada, Goldston interpretará temas clásicos de la música tradicional cubana y del admirado grupo de rock, fundado por el cantante y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Krist Novoselic.

Los conciertos estarían reservados para la sala Avellaneda del Teatro Nacional y la Fábrica de Arte Cubano. También se espera un encuentro con músicos cubanos de rock and roll, una visita al Centro Cultural Máxim Rock y al estudio de tatuajes La Marca, entre otros espacios, indica el texto.

La intérprete conquistó su boleto a la fama como violonchelista de la gira que ofreció Nirvana entre 1993 y 1994 por Estados Unidos. Gracias a su virtuosismo, transita por una amplia variedad de estilos que incluyen música clásica, música mundial, rock e improvisación libre.

Fue miembro de Earth, Black Cat Orchestra y Spectratone International, además actúa como solista.

Durante los años noventa y principios del milenio, tocó en decenas de álbumes de estudio, en tanto con la Black Cat Orchestra realizó giras y grabó para importantes actos nacionales.

Lori Goldston ha recibido encargos de varias organizaciones artísticas, incluidas compañías de artes escénicas como On the Boards, el Festival de Arte Basado en el Tiempo (TBA) del Instituto de Arte Contemporáneo de Portland, unido a instituciones de arte como el Frye Art Museum, el Seattle Asian Art Museum, la New Foundation y la Henry Art Gallery.

