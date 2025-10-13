Lluvias benefician embalses de Cienfuegos

Compartir en

Las intensas lluvias que afectaron a Cienfuegos durante los últimos cuatro días dejó un saldo positivo en la capacidad de los embalses locales, los cuales incrementaron su volumen de agua en 13.8 millones de metros cúbicos. Gracias a estas precipitaciones, la provincia alcanza ahora el 67.4% de llenado con respecto a su capacidad total.

De acuerdo con la información compartida por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista en el territorio, la presa Avilés, ubicada en Cumanayagua, resultó ser la más favorecida por las lluvias. En el mismo período, y como parte de las medidas de regulación hídrica, realizaron desembalses por un total de 12.4 millones de metros cúbicos, principalmente desde la presa Damují, en el municipio de Abreus.

Aunque las lluvias representaron un beneficio para la infraestructura hidráulica, el evento también tuvo un impacto en la población y la economía. Fueron reportados inundaciones en zonas bajas, con el desbordamiento de ríos y arroyos, en especial en el municipio de Cumanayagua. El temporal provocó, además, decenas de afectaciones en el servicio eléctrico y algunos daños en áreas de la agricultura.

Frente a esta situación, las estructuras de la Defensa Civil a todos los niveles desplegaron una actuación calificada como “muy certera”. Asimismo, destacaron numerosas muestras de solidaridad entre los vecinos durante las labores de preparación, respuesta y recuperación ante la contingencia.

