Festejan este 13 de octubre Día de la Nacionalización de la Banca Cubana

El Sistema Bancario Cubano celebra, hoy 13 de octubre, 65 años de la Nacionalización de la Banca, por el desarrollo de la sociedad en medio de los desafíos y las transformaciones buscando siempre la mejor manera de servir a sus clientes y a la población en general.

Más allá de resultados, el motor del Sistema Bancario Cubano está constituido por su capital humano, desde los directivos, comerciales, cajeros y personal de servicios, quienes practican valores de solidaridad, profesionalismo y compromiso.

Leidy González Mederos, Especialista de Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Cienfuegos informó que desde el primero de octubre participan en una jornada, que se extenderá hasta el 26 de noviembre reconociendo a los trabajadores vanguardias.

“Destacando a las propias sucursales, refiere, que han tenido logros relevantes en el período. Vamos a estar realizando acciones de limpieza y embellecimiento, de cambio de imagen institucional en todas las oficinas.

“Incluye un reconocimiento a trabajadores, que han tenido elevado sentido de pertenencia, y permanecen en nuestras instituciones, por más de cinco años, así como a los fundadores, que han dejado un legado importante a las nuevas generaciones”.

Leidy felicita a los trabajadores bancarios cubanos, por este 13 de octubre, día en que se puso el corazón financiero de la Patria en manos de sus hijos. Traducido en otorgamiento de créditos, educación financiera, acceso a modalidades de ahorro, desarrollo de la banca electrónica y soluciones personalizadas.

