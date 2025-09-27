Lavrov: Rusia nunca dirige misiles ni drones contra objetivos en países europeos y de la OTAN

Compartir en

“Si los polacos realmente quisieran llegar al fondo de esto, les ofreceríamos una reunión […], pero nadie quiere discutir los hechos”, destacó el canciller ruso

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece este sábado una rueda de prensa al margen de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU tras intervenir en el debate general.

La primera pregunta estuvo dedicada a las acusaciones de Polonia de una presunta incursión de drones rusos. Comentando el asunto, Lavrov recordó que Varsovia no ha reaccionado a la propuesta rusa de consultas al respecto. Asimismo, indicó que el alcance de los drones cuyos restos podrían haber caído en territorio polaco es menor que la distancia desde la frontera rusa al territorio de ese país.

“No tenemos nada que ocultar, nunca atacamos objetivos civiles […] nunca dirigimos nuestros drones ni misiles hacia países europeos”, dijo Lavrov. “Nunca dirigimos nuestros drones ni misiles contra países europeos, ya sean miembros de la Unión Europea o de la OTAN”, reiteró.

En el mismo contexto, el alto cargo señaló que la parte polaca “evitó una conversación honesta”. “Te acusan de todo, y cuando sugieres ‘sentémonos y arreglemos esto’, dicen: ‘No, no queremos arreglar nada'”, dijo.

“Siempre estamos abiertos a conversaciones honestas”, destacó Lavrov. “Y de nuevo: si los polacos realmente quisieran llegar al fondo de esto, les ofreceríamos una reunión […], pero nadie quiere discutir los hechos”, agregó.

Las declaraciones de varios representantes europeos de que hay que derribar aviones rusos son no solamente “imprudentes e irresponsables”, sino también “peligrosas por sus consecuencias”, declaró ayer el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

