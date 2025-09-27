Alimentación y economía en el Pleno del PCC

Compartir en

Realizan Pleno Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, donde entre los puntos a analizar se encontraba el papel de los miembros de la organización para controlar y alentar de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Provincial el reimpulso de la economía y el Programa de Autoabastecimiento Integral.

La jornada estuvo presidida por Armando Carraza Valladares, Primer Secretario del PCC en la provincia, y se encontraba presente Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos. También estuvieron invitados los directores de varias empresas alimenticias de la provincia para rendir cuentas sobre su labor.

Carraza Valladares expresó que ya una buena parte de las provincias son superavitarias y que el país tiene gran confianza en que Cienfuegos llegue a serlo al finalizar el año.

Entre los datos más importantes presentes en el informe presentado se encuentra que para asegurar las cifras mensuales per cápita en la provincia (aproximadamente 4 mil 199 ha cosechadas y 8 mil 394 t cosechadas) se cuenta en el territorio con diez empresas estatales y una UEB. Además de 142 unidades productoras, así como cinco empresas de AZCUBA.

En función de lograr todo lo propuesto respecto al autoabastecimiento integral a la población, se han tenido en cuenta las acciones realizadas en el Ejercicio de Comprobación a la Legalidad en el uso y tenencia de tierra y ganado donde se visitó el 100 por ciento de los productores.

Los presentes en la reunión pudieron expresar sus pensamientos, haciendo énfasis en la necesidad de que las empresas le paguen a tiempo a los campesinos productores.

En un tercer momento, los directores de las empresas cienfuegueras presentes tuvieron su tiempo para dar una explicación sobre la labor de la empresa en el periodo transcurrido desde el último pleno, la solución que darán a los problemas aun presentes y sus proyecciones para el futuro.

