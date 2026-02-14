Laureados de varias provincias en Premio Nacional de Poesía de Amor Cienfuegos 2026

Compartir en

Este sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, fueron entregados los lauros del Premio Nacional de Poesía de Amor Cienfuegos 2026, Cantor de las cosas que no mueren.

Este año estuvo dedicado a la memoria del físicamente desaparecido poeta, dramaturgo, promotor cultural, editor y crítico literario Michel Martín este evento auspiciado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Cienfuegos, su sello Ediciones Mecenas y el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales, conjuntamente con el Departamento Metodológico de Literatura del Centro Provincial de Cultura Comunitaria, la Sección de Literatura de la AHS y la Asociación de Escritores de la Uneac.

Según dio a conocer al Periódico 5 de Septiembre el escritor Ian Rodríguez Pérez, al frente del certamen, el lauro al mejor poema en la categoría Amor de pareja recayó en la autora pinareña Lisette Magalys Rodríguez Camargo, en virtud de su creación ¿Un poema de amor? Hubo mención especial para Orestes Ramón Fuentes Martínez, de Camagüey, por su obra Autorretrato para una ardilla verde; así como menciones acreditadas al cienfueguero Jorge Luis Águila Aparicio, gracias a Muchacha que devuelve un libro, y a Opinión pública, suscrito por José Antonio Taboada del Toro, de Isla de la Juventud.

En tanto, dentro del apartado Mejor poema al amor filial, el máximo agasajo fue a manos, también, de Lisette Magalys Rodríguez Camargo, de Pinar del Río, signataria de La caja. Se decidió entregar una mención especial al trabajo Los pájaros que cruzan entre las llamas ardientes, firmado por el villaclareño Amador Hernández Hernández.

En el segmento Mejor poema en verso libre, dicho último autor se alzó como ganador, merced a su pieza Como en un cuadro de Sarah Goodridge. El jurado entregó, igualmente, una mención especial, destinada a la obra Autorretrato para una ardilla verde, del antes distinguido autor camagüeyano Orestes Ramón Fuentes Martínez. Determinaron conferirle menciones a Jorge Luis Águila Aparicio, por Muchacha que devuelve un libro; Lisette Magalys Rodríguez Camargo, en razón de Un poema libre, con técnica libre…; José Antonio Taboada del Toro, por Opinión pública; y Mairelys Ruíz Torres, de Mayabeque, firmante de Otro discurso de Penélope.

En la categoría Mejor poema escrito en una composición clásica el premio fue conferido a esta última autora, Mairelys Ruíz Torres, merceda a Sicalíptica III-Invocación al Contrapunto (décima). Y Reinier del Pino Cejas, de Artemisa, se hizo acreedor de una mención especial, gracias a su material Soneto para la primera ocasión.

El jurado del Premio Nacional de Poesía de Amor Cienfuegos 2026 estuvo conformado por los intelectuales Giraldo Segura; Jorge Luis Mederos (Veleta) y Mae Roque.

