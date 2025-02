Las intermitencias de la estación de ferrocarriles en Cienfuegos

Compartir en

Como si su existencia estuviera ligada a un bucle de tiempo signado solo por imperfecciones, la estación de ferrocarriles de Cienfuegos vuelve en fechas recientes a la palestra, y efectivamente, otra vez de manera muy desfavorable.

“Yo este tren lo he cogido siempre, bueno, cuando no ha estado cancelado, que no han sido pocas veces”, dijo un señor que ya peina canas llamado Aramís Delgado González a este comentarista, mientras esperaba sentado en la acera, a que comenzara la venta de los boletines del tren que cubre la ruta Cienfuegos – Santo Domingo, varios días a la semana, a partir de las 4:44 p.m.

Delgado, uno de los tantos palmireños que trabajan en la ciudad cabecera, ve en ese medio de transporte un alivio frente a los elevados precios de los particulares y las exiguas rutas de ómnibus estatales hasta su municipio. Acude hasta la calle Gloria y Santa Cruz cada tarde, pero de un tiempo para acá tiene que esperar fuera del local junto al resto de los pasajeros porque el inmueble vive otro capítulo oscuro en su aciago devenir.

En agosto de 2019, este periódico le dedicó un trabajo al mencionado recinto, en aquel entonces despojado de la techumbre y con una cerca perimetral que hablaba por sí sola sobre las pésimas condiciones en las que se encontraba. Presa del letargo, la terminal de trenes cienfueguera ─de elevados valores arquitectónicos y patrimoniales─, estaba sometida a un proceso de restauración en el calendario de las obras contempladas por la Oficina del Conservador de la Ciudad (OCCC), en vísperas del bicentenario de esta urbe.

Tuvieron que pasar tres años para que las faenas fueran completadas. Finalmente el 1ro de noviembre de 2021 se cortaron las cintas con bombo y boato para su reinauguración, a manos de las máximas autoridades políticas del territorio.

Entre los datos que ignoraba el septuagenario Aramís Delgado y la treintena de pasajeros que aguardaban frente a la estación, es que en el mencionado proceso se gastaron 5 millones 300 mil pesos, un capital considerable destinado en su gran mayoría para la sustitución completa de la cubierta de tejas y su carpintería, más el remozamiento de los andenes, los baños, el piso y la taquilla de venta.

“A ojos vista se aprecia la calidad de la terminación de las labores restauradoras a cargo del grupo de creación Redema”, destacaba la nota informativa que acompañó al corte de la cinta. El palmireño sabe que estuvo lejos de ser verdad, y se lo hizo saber a este periodista cuando ─afirmó Delgado─ no habían pasado ni dos semanas de concluidas las labores y ya caían goteras en el centro de la instalación cuando llegaron los primeros aguaceros.

El cartel de “Prohibido el paso, posible derrumbe”, pegado hoy con cinta adhesiva en la fachada, es una muestra chocante para aquellos que vieron en 2021 cómo abrían con aplausos y sonrisas las puertas del edificio. También está la vergüenza colectiva, que se quiebra en pedazos sobre la eficacia de una obra que la gente ─con toda razón─ ha puesto en tela de juicio, desde que aquellas goteras inundaran el suelo y mojaran las cabezas a los viajeros sorprendidos mientras se guarecían dentro del local.

A la población no le caben dudas de que “lo mal hecho” solo empeorará, mientras continúe pasando el tiempo sin que una entidad comprometida, bajo la tutela de la UEB Ferrocarriles-Cienfuegos, se meta en el asunto, y le escriba un epílogo decoroso, definitivo, a un edificio patrimonial que sí lo merece, pero que en la actualidad sigue viviendo una trama funesta de intermitencias.

