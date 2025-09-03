La Unión Eléctrica calcula una afectación de 1727 MW para el horario pico de este miércoles

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 51 segundos

La Unión Eléctrica informa que para el horario pico de este miércoles se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y 43 MW de la patana de Regla.

Con este pronóstico, en ese horario se estima una disponibilidad de 1943 MW y una demanda máxima de 3600 MW, para un déficit de 1657 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1727 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1808 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 28 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2482 MWh, con 513 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1800 MW y la demanda 3090 MW, con 1300 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias:

Avería: Unidad 3 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 511 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible:

44 centrales de generación distribuida con 245 MW.

43 MW en la Patana de Regla

Se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 371 MW.

Para un total de 659 MW indisponibles por estas causas.

