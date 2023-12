La revista Time nombra a Taylor Swift como Persona del Año

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 1 segundos

La cantante estadounidense Taylor Swift ha sido elegida como Persona del Año 2023 por la revista estadounidense Time.

Taylor Swift (@taylorswift13) is TIME’s 2023 Person of the Year https://t.co/oyjR55azCZ pic.twitter.com/m2qbIbd5TX

— TIME (@TIME) December 6, 2023