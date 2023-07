La gestión y promoción de la música en la Licenciatura en Música

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 34 segundos

El advenimiento e inserción del Plan de Estudios E en la carrera de Licenciatura en Música trajo consigo numerosos cambios. Algunos de ellos asociados al componente estructural y teórico, del cual se derivaba dicho plan, y otros a la praxis de la cotidianidad que se encargaba de demostrar, más que de evaluar la pertinencia de nuevas disciplinas como es el caso de la de Gestión y promoción de la música.

Las generaciones de planes de estudio A, B y C en la Carrera Música legitimaron las acciones y los procesos que paulatinamente se habían introducido en la práctica docente y que contaban con resultados positivos en la formación profesional de los músicos.

A una década de fundada la carrera, y a tenor de las transformaciones acontecidas en el quehacer musical y sociocultural del país por esos años, se suscitaron un grupo de modificaciones orientadas, fundamentalmente, a la incorporación de nuevos perfiles que ampliaban el espectro de especialidades del Nivel Superior y a concepciones que modificaron el espectro profesional del estudiante.

Todos estos acontecimientos, resultados de las experiencias músico-pedagógicas, han ido marcando una práctica curricular que se construye y reconstruye desde los principios de sistematización, continuidad, emergencia y congruencia con el contexto económico, artístico y sociocultural del país y constituyen puntos de apoyo que sostienen la presente propuesta.

El plan de estudio E presenta una mayor unidad de todos los perfiles a partir de la definición de un currículo base que integra los saberes esenciales y comunes a todos los perfiles de la carrera, un posicionamiento en torno a la diversidad de formas que asumen los procesos creativos en música y su lugar central en la formación de la carrera, la introducción de la gestión como parte esencial del proceso creativo, el tratamiento de la investigación como sustento de la labor creativa en su pluralidad y complejidad, la apertura al tratamiento de diversos géneros, estilos y formatos de creación en correspondencia con los intereses profesionales de los estudiantes, el tratamiento disciplinar a la preparación del músico para el ejercicio docente.

Para la realización de este análisis no se puede obviar las cuestiones asociadas al complejo contexto que han afectado al país: recrudecimiento del Bloqueo con respecto al 2016 cuando se elaboró el documento base del Plan E, la contingencia energética del país, el surgimiento de la pandemia COVID- 19 que ha implicado ajuste de los Planes de Estudio y ha afectado el cumplimiento del Objetivo N. 4 de la Agenda 2030 de la ONU y el Articulo 7 de la Constitución de la República de Cuba.

Con el objetivo de particularizar nuestro estudio, se tuvo en cuenta la Matriz DAFO, método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro.

Como principales Debilidades se pueden señalar las siguientes: No están declarados los nexos interdisciplinarios imprescindibles para la comprensión integrada de los diferentes procesos históricos, culturales, políticos, sociales, ni la graduación de los contenidos coincidentes en diferentes asignaturas, así como tampoco los núcleos de articulación interdisciplinar con otras disciplinas que conforman el Plan de Estudio. No se relacionan en el programa los posibles métodos y medios de enseñanza a emplear en la disciplina. No se relacionan los núcleos básicos de la disciplina, mediante lo cual se pretenden las relaciones interdisciplinarias. Se encuentra poco actualizada la bibliografía básica.

Las Amenazas responden a la no existencia de un proyecto de investigación que tribute directamente a la Disciplina y a la no actualización del programa de la disciplina acorde a los cambios del contexto.

Entre las Fortalezas se declaran algunas como que la disciplina cuenta con todos los elementos establecidos y puede llevarse a la praxis social y local. Existe una coherencia entre la fundamentación del programa de la disciplina y la declaración de objetivos, contenidos, habilidades y valores.

Y como Oportunidades pueden exponerse, la existencia de diferentes proyectos de creación y aprovecharlos para beneficio y mejora del trabajo de la disciplina, lo cual aportará herramientas práctico-metodológicas para el futuro desempeño del profesional.

La Gestión y Promoción de la Música, es una disciplina que se introduce en este plan de formación de manera muy acertada, ante la emergencia de esta manifestación como industria cultural y a partir del complejo entramado de relaciones, espacios, tiempos, que rodean a la creación musical vista en todo su ciclo: producción, reproducción, medialidad, socialización. Como parte de la Formación integral del Licenciado en Música se encuentran los procesos de gestión y socialización de la obra musical producida o del proceso creativo, de ahí su importancia.

*Doctora en Ciencias Históricas

