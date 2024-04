La central nuclear de Zaporozhie sufre ataques de Ucrania sin precedentes

Compartir en

La central nuclear de Zaporozhie, situada en la ciudad de Energodar, en la provincia rusa homónima, ha sido objeto de una serie de ataques “sin precedentes” por parte de las fuerzas de Kiev, ha denunciado este domingo la corporación estatal rusa de energía atómica, Rosatom.

Como consecuencia de los bombardeos perpetrados con drones, tres trabajadores de la central han resultado heridos, uno de ellos de gravedad. “Afortunadamente, no se han producido daños críticos ni víctimas mortales, la radiación de fondo en la estación y sus alrededores no ha cambiado y no excede los valores de fondo naturales”, precisó Rosatom.

La corporación destacó que “condena categóricamente el ataque sin precedentes a las instalaciones de la central nuclear y su infraestructura“.

Asimismo, solicita a los dirigentes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), —personalmente a su director general, Rafael Grossi—, así como a los Gobiernos de los países de la UE, a “reaccionar inmediatamente a la amenaza directa a la seguridad de la central nuclear de Zaporozhie y condenar categóricamente el intento de agravar la situación en torno a la mayor central nuclear de Europa“.

OIEA confirma el ataque

Por su parte, Rafael Grossi ha comunicado a través de la cuenta oficial del OIEA en X que “los expertos” del organismo han sido informados esta jornada por parte de la central nuclear de Zaporozhie de que “en el lugar detonó un dron“.

“Tal detonación es consistente con las observaciones de la OIEA”, agrega la publicación. “Insto a abstenerse de acciones que contradigan los 5 principios del OIEA y pongan en peligro la seguridad nuclear”, destacó Grossi.

¿Qué pasó?

Las fuerzas ucranianas atacaron con drones la central nuclear de Zaporozhie. Un dron kamikaze impactó en la zona de la cantina, dentro del territorio de la central, comunicó el servicio de prensa de la planta. Como consecuencia del ataque un camión que descargaba alimentos resultó dañado. También se informa de otro impacto en la zona del puerto de carga.

Los militares del régimen de Kiev atacaron la central 20 minutos después de que los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pasaran por la zona de acuerdo con el plan previsto. Poco después, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron también la cúpula de la sexta unidad de energía de la central nuclear de Zaporozhie.

“Kiev no abandona sus intentos de realizar provocaciones contra la central”

El Ejército ucraniano lleva atacando la planta desde hace ya varios días. El viernes hubo impactos en las zonas del puerto de carga y de la estación de nitrógeno-oxígeno.

En este contexto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, señaló este viernes que “no es la primera vez que esto ocurre, y la única fuente de amenazas a la seguridad de la central sigue siendo el régimen de Kiev, que no abandona sus intentos de llevar a cabo provocaciones contra la central”.

Añadió que Rusia insta al OIEA y a su dirección a que “utilicen activamente a los expertos presentes en la central para registrar públicamente todos los casos de ataque procedentes de la parte ucraniana y a que indiquen claramente de dónde procede realmente la amenaza para el funcionamiento seguro de esta instalación”.

