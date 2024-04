Historias de El Jovero contadas por el cine

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 6 segundos

Al estilo de las tandas nocturnas en las salas de cines más importantes del país, la sede del grupo Teatro de los Elementos albergó el estreno de ocho cortometrajes realizados por estudiantes de la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños (EICTV), los cuales retratan la vida de habitantes de la comunidad premontañosa de El Jovero, en el municipio de Cumanayagua.

Luis Alejandro Yero, profesor de la Cátedra Documental de la EICTV y líder de la iniciativa, explicó a los espectadores que “estas películas devienen resultado de la primera visita que hicimos acá el pasado año, a fin de llegar a la montaña, conocer e interactuar con su gente, y luego filmar un retrato. Para nosotros —dijo— fue un gran regalo que nos abrieran sus casas y sus vidas; por eso, volvimos, para convivir con ustedes otros 35 días en busca de nuevas historias”.

Junto al grupo de jóvenes realizadores que durante más de un mes permanecerá en el lomerío de Cienfuegos, asistieron a la singular premier los protagonistas de los documentales, niños y vecinos del asentamiento de El Jovero, integrantes de la agrupación Teatro de los Elementos, y el Premio Nacional de Artes Plásticas 2009, Nelson Domínguez. Además, estuvo presente Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia.

Casi hasta el filo de la madrugada, el público disfrutó de obras fílmicas signadas por la estética de autores de México, Brasil, España, Haití, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Cuba. De ahí que José Oriol González, director artístico y general de Teatro de los Elementos, percibiera en los ocho cortometrajes “el tono del cine pobre de Latinoamérica. (…) Contaron —afirmó— la historia del carbonero que vela el horno la noche entera, la del niño criador de palomas que perdió a su papá, y la dolorosa leyenda de la niña desenterrada muchas veces por su madre.

“Así, dan cuerpo a una oralidad y cultura subyacentes que no están en los celulares ni en Internet. (…) Esto me hace feliz, porque mi aspiración sería que, al igual que Televisión Serrana allá en la Sierra Maestra, en el Escambray existiera un espacio de registro audiovisual para recoger historias como la del Gallego Otero y de otros que la globalización dolorosamente va a borrar si no nos ocupamos a tiempo”, comentó.

Tras el estreno, los personajes de cada uno de los documentales compartieron sus experiencias durante la grabación y los sentimientos encontrados al observar ahora el producto final. “Fue muy llamativo, porque nunca había podido narrar la tradición de mi familia, y entonces me tocaron a la puerta”, sostuvo Osbel Fonseca Sierra, “Bigote”, abuelo del niño Cristian, ambos protagonistas de El Palomar.

“Cuando la cineasta llegó a la casa y me preguntó si podía actuar, le dije que sí, porque yo siempre quise ser actriz”, expresó María Antonieta Yero Castillo, quien encarnó el relato Negra sombra, poseedor de una austeridad transversal a la mayoría de las piezas.

Oriol González, Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2001, catalogó la exhibición de las ocho películas como un suceso emocionante. “Ha sido conmovedor ver a una Cumanayagua recreada desde el cine por primera vez”, aseveró.

Visitas: 0