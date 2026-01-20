Jazz Plaza 2026 llegará nuevamente al centro de Cuba

Junto a la enseñanza artística local, el festival llegará a Santa Clara como una verdadera celebración cultural a partir del próximo 25 de enero, con invitados cubanos y extranjeros.

Espacios emblemáticos como El Mejunje, La Luna Naranja y la Galería Pórtico acogerán conciertos y encuentros, mientras que los días 26 y 27 de enero estarán dedicados a las sesiones teóricas del festival, confirmó Eliot Porta, miembro del comité organizador en el central territorio.

La Orquesta Sinfónica de Villa Clara protagonizará un gran concierto, junto a reconocidos artistas como Dayramir González, Rolando Luna, Septeto Santiaguero, Emilio Morales, la Steel Band de El Cobre, Desandan, Grupo Síntesis y la legendaria Orquesta Aragón, entre otros.

El público también podrá disfrutar del talento local con presentaciones de Guzmán y su Poder Latino, el Trío Palabras, Liane Pérez y sus invitados, así como el Ensemble Juvenil Agustín Jiménez Crespo, reafirmando el diálogo entre generaciones y sonidos.

El programa completo del evento en Santa Clara ya está disponible en plataformas digitales.