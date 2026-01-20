martes, enero 20, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Jazz Plaza 2026 llegará nuevamente al centro de Cuba

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 41 segundos

La 41 edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2026 llegará nuevamente a la central provincia cubana de Villa Clara, confirmó este lunes el comité organizador del evento, uno de los más prestigiosos del país.

Junto a la enseñanza artística local, el festival llegará a Santa Clara como una verdadera celebración cultural a partir del próximo 25 de enero, con invitados cubanos y extranjeros.

Espacios emblemáticos como El Mejunje, La Luna Naranja y la Galería Pórtico acogerán conciertos y encuentros, mientras que los días 26 y 27 de enero estarán dedicados a las sesiones teóricas del festival, confirmó Eliot Porta, miembro del comité organizador en el central territorio.

La Orquesta Sinfónica de Villa Clara protagonizará un gran concierto, junto a reconocidos artistas como Dayramir González, Rolando Luna, Septeto Santiaguero, Emilio Morales, la Steel Band de El Cobre, Desandan, Grupo Síntesis y la legendaria Orquesta Aragón, entre otros.

El público también podrá disfrutar del talento local con presentaciones de Guzmán y su Poder Latino, el Trío Palabras, Liane Pérez y sus invitados, así como el Ensemble Juvenil Agustín Jiménez Crespo, reafirmando el diálogo entre generaciones y sonidos.

El programa completo del evento en Santa Clara ya está disponible en plataformas digitales.

Visitas: 0

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *