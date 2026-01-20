Casa de las Américas de Cuba convoca a Premio Literario
El centro anunció que en su edición 66 podrán concursar obras inéditas en teatro, literatura testimonial y ensayo de tema histórico-social.
Según las bases, los textos deberán estar escritos en español y no exceder las 500 páginas, con formato Times New Roman 12, a espacio y medio.
Los géneros de teatro y testimonial estarán reservados a autores latinoamericanos, mientras que el ensayo histórico-social admite participantes de cualquier procedencia.
Cada categoría otorgará un único premio y la publicación de la obra por Casa de las Américas, que podrá conceder menciones sin compromiso editorial.
Las obras deberán presentarse bajo seudónimo y no podrán haber recibido premios ni estar en proceso de impresión al momento del fallo.
La institución cubana se reserva el derecho de publicar la primera edición en formato impreso o digital, según lo estipulado en la convocatoria oficial.
