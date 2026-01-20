martes, enero 20, 2026
Casa de las Américas de Cuba convoca a Premio Literario

Casa de las Américas en su sede de Cuba abrió hoy la convocatoria al Premio Literario 2026, que se celebrará del 20 al 24 de abril en esta capital.

El centro anunció que en su edición 66 podrán concursar obras inéditas en teatro, literatura testimonial y ensayo de tema histórico-social.

Según las bases, los textos deberán estar escritos en español y no exceder las 500 páginas, con formato Times New Roman 12, a espacio y medio.

Los géneros de teatro y testimonial estarán reservados a autores latinoamericanos, mientras que el ensayo histórico-social admite participantes de cualquier procedencia.

Cada categoría otorgará un único premio y la publicación de la obra por Casa de las Américas, que podrá conceder menciones sin compromiso editorial.

Las obras deberán presentarse bajo seudónimo y no podrán haber recibido premios ni estar en proceso de impresión al momento del fallo.

La institución cubana se reserva el derecho de publicar la primera edición en formato impreso o digital, según lo estipulado en la convocatoria oficial.

