Israel mató a más de mil miembros del movimiento deportivo palestino

El vicepresidente del Comité Olímpico Palestino (POC, en inglés), Asaad Al-Majdalawi, reveló a la prensa que la primera víctima mortal fue Omar Fares Abu Shawish, miembro de la Federación Palestina de Cultura Deportiva, quien perdió la vida mientras hacía ejercicio en la playa de Al-Zawaida, ubicada en el centro del territorio.

El funcionario detalló que el último hasta la fecha fue el árbitro internacional Khader Fayyad, quien falleció el domingo último tras una incursión israelí.

Al-Majdalawi señaló que el deporte era y sigue siendo un lenguaje pacífico de lucha que lleva el mensaje de un pueblo agotado por la ocupación.

Un estudio del POC destacó el pasado año que el ejército israelí destruyó 265 instalaciones deportivas en Gaza, 184 de las cuales fueron completamente demolidas y 81 dañadas.

La cifra incluyó 23 estadios, 25 pabellones deportivos multiusos cubiertos, 58 sedes de clubes y 12 centros afiliados a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Entre las obras dañadas o destruidas hay tres piscinas, 15 canchas de baloncesto, voleibol y tenis, además de la única pista para atletismo de Gaza, 49 gimnasios, 40 canchas de fútbol sala y 19 centros de enseñanza deportiva, subrayó.

En junio de 2024, tanto el POC como la Asociación Palestina de Fútbol reclamaron la exclusión de Israel de los juegos de París por los crímenes cometidos en los territorios ocupados.

En ese sentido, enviaron una carta a los jefes del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y de la FIFA, Gianni Infantino.